Cuando un equipo de profesionales especializados es sinónimo de garantía

Alberto Villagrán dio un paso de gigante en su apuesta por el emprendimiento al inaugurar entonces nuevas oficinas en la calle José Cádiz Salvatierra, Edificio Málaga I, y asimismo poner en marcha un nuevo y además pionero proyecto empresarial -la denominada Consultora de Propiedades- basado en un claro modelo transversal especializado en la propiedad de todo tipo de inmuebles acompañado de la nueva página web corporativa. Respondía a una decidida modernización del sector a partir de una línea de servicios integrales a la carta -siempre en torno a la propiedad: léase solares, viviendas, locales comerciales, etcétera-. Un concepto que, a no dudarlo, va más allá de la mera oficina inmobiliaria y donde el cliente podrá encontrar todos los servicios profesionales relacionados con la materia que nos ocupa.

Ahora ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades sube en la actualidad un peldaño más. Suma a su empresa la naturaleza de comercializadora. El mismo Alberto nos explica el porqué de esta iniciativa: “La decisión viene dada por dos motivos fundamentales. El primero es la necesidad de muchos de nuestros clientes, que nos demandaban viviendas de obra nueva en un concepto de asesoramiento global. El segundo motivo, y no menos importante, es ofrecer un servicio completo a los promotores. Nuestra experiencia nos avala y tenemos la firme convicción de que el promotor debe ocuparse de todo lo relacionado con la puesta en marcha de la promoción. La comercialización es un servicio que ellos pueden externalizar, de modo que contar con profesionales que atesoran más de 25 años de experiencia en la promoción es una garantía. Tenemos un plan de comercialización para su promoción”.

Claves de éxito Empresarial de ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades es la calidad de su equipo profesional

Una de las claves del éxito empresarial de ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades es la calidad de su equipo profesional. Rocío Cano, directora de Ventas, atesora varios premios y distinciones en su haber -por ejemplo el segundo premio nacional de facturación comercial en el sector inmobiliario-. Una distinción que se logra gracias a “la formación, la motivación y no mirar la hora del reloj”. Rocío considera que “la venta es la consecuencia de un buen asesoramiento. A veces recomendamos no vender. Es esencial conocer la necesidad de cada persona o cada familia. En cuanto a servicios distinguimos entre consultoría de inmuebles, consultoría de empresa, consultoría técnica, consultoría jurídica y financiera”.

Cristina Lara encarna la última incorporación al equipo de la Consultora. Con brillantísimo bagaje a sus espaldas en el sector, Cristina asume el departamento de Promociones de Obra Nueva. Por tanto es pieza fundamental en la nueva apuesta de los servicios de la Comercializadora: esto es: asesoramiento del Proyecto (“realización del análisis y estudio del mismo, preparando la documentación técnica, la memoria de calidades y elección de materiales”), creatividad del Marketing Inmobiliario (“colaboración con la ejecución de la creatividad y diseño que requiere el proyecto, preparando el material comercial y definiendo estrategias de marketing destinadas a conseguir objetivos concretos”), asesoramiento Legal (“elaboración de la documentación legal y asesoramos jurídicamente en cualquier fase del proceso de la comercialización”) y atención directa al cliente (“personalmente atendemos en la oficina y también online. Informamos al cliente y acompañamos durante todo el proceso de la comercialización”).

Susana Maraver es la responsable del departamento de Propiedades: “en él seleccionamos las viviendas que por su características y situación sabemos que podemos ayudar a vender. Estudiamos la viabilidad de la operación y asesoramos si es conveniente o no vender según la información recabada. Para ello realizamos una visita del inmueble, recogemos documentación que hará posible la venta de manera rápida y segura. Me encargo de que se lleven a cabo las acciones de marketing de nuestro exclusivo Proyecto Premium e informar a los propietarios de todos los pasos a seguir. El valor diferencial de esta empresa es el asesoramiento, no nos dedicamos a vender viviendas, si no a asesorar a personas”.

Carmen Holgado -responsable del departamento de Inversores- desempeña una labor muy activa dentro de cuanto podemos considerar la actualidad de la oficina a diario: “recoger las demandas de los clientes, ayudarles a encontrar la vivienda que realmente desean haciéndoles una fase de investigación para, principalmente ayudarles y además, no hacerles el perder el tiempo ni al comprador ni al vendedor. Además, elaboro los contratos de arras, ayudo a los clientes que necesiten un estudio de financiación, y llevo a cabo la operación hasta la firma en notaría, informando a ambas partes un día a la semana de cómo va el proceso de venta/compra. Atiendo al cliente que entra por la oficina, llama por teléfono, envía un email o un WhatsApp. Llevo a cabo el marketing de la oficina, controlando las publicaciones que se realizan en las pantallas de la oficina, las publicaciones en la web y redes sociales, además de la organización de la oficina”. No cabe duda que apostar por el equipo profesional de ALBERTOVILLAGRAN Consultora de Propiedades es elegir garantía.