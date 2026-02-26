La Escuela de la Policía Local de Jerez finaliza su formación en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz

La Escuela de la Policía Local de Jerez culmina la fase teórica de su primera promoción 2025/2026 con la visita a la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz en la que su alumnado ha recibido formación sobre ‘concienciación sobre terrorismo’.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, junto a los 39 alumnos y alumnas de la Escuela de la Policía Local, y a su director, José Carlos Merchán así como a su coordinador, Alejandro Reina, ha sido recibido en la citada comandancia por la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y por el teniente coronel Alejandro Anelo.

José Ignacio Martínez ha agradecido “a la Subdelegación del Gobierno y a la Guardia Civil la atención que han tenido con la Escuela de la Policía Local en esta primera promoción que ya está finalizando su fase teórica, y de la que estamos muy orgullosos por todo lo que supone haber recuperado la Escuela en la Jefatura de la Policía Local de Jerez”.

En este sentido, Martínez ha remarcado que “Jerez, al igual que la provincia, y toda España, cuenta con un gran cuerpo de guardias civiles, y con el que tenemos el privilegio de trabajar codo con codo desde el ámbito de Seguridad y Policía Local. Su capacidad de sacrificio es digna de todo elogio en el día a día y especialmente en momentos de emergencias como los recientes días de incertidumbre que hemos tenido con el tren de borrascas y la crecida del río Guadalete”.

La formación teórica de la primera promoción en años de la Escuela de la Policía Local ha finalizado precisamente con esta jornada en la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz “y a partir de ahora vais a estar en las calles, haciendo más realidad la vocación de servicio, además, en un periodo en el que Jerez se viste de gala con eventos de gran repercusión como Semana Santa, Mundial de Motociclismo y Feria del Caballo, que exigen lo máximo de cada uno para el objetivo común de salvaguardar la seguridad en la ciudad”.

Igualmente ha agradecido “tanto a José Carlos Merchán como director de la Escuela como a Alejandro Reina, como coordinador, la gran capacidad y el entusiasmo demostrado, ha sido una fase teórica con un profesorado de gran nivel y que ha sido muy provechosa”.

El hecho de elegir ser Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos o militar “es más que una profesión, es una vocación que tiene un plus de servicio a los demás y que eso al final requiere un sacrificio extraordinario. El resto de las profesiones lo tienen, pero aquí el riesgo es evidente, lo que hace más admirable vuestra vocación de servicio a veces extremo”

Asimismo, Martínez ha significado que “esta visita tiene un doble beneficio: que sigáis profundizando en la formación sobre el terrorismo y sus vertientes, y en segundo lugar, que conozcáis de primera mano el trabajo de la Guardia Civil porque, aunque cada cuerpo tenga asignada sus competencias, todos sois uno contra la delincuencia. El delito no entiende de competencias, es global, y se quiere aprovechar de cualquier fisura, por eso la colaboración estrecha y la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad es clave para combatirlo”.

Con el caso reciente de la crecida del río durante días y la activación del Plan Territorial de Emergencia Local, “se ha demostrado nuevamente con hechos que juntos somos más productivos, más resolutivos y que la coordinación es un valor que salva vidas” de manera que "somos un sólo equipo para combatir el mal, es un día muy importante, de mejora y punto de inflexión en vuestra formación, que pasa a ser práctica desde hoy. Desde el Gobierno de Jerez seguimos a disposición para que esta gran provincia y Jerez tengan las mejores condiciones de seguridad, gracias a nuestros Policías Locales".

La subdelegada del Gobierno felicita al alumnado de la Policía Local

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Blanca del Pilar Flores, ha agradecido la labor de compromiso en el día a día de la Guardia Civil y ha felicitado al alumnado de la Escuela de la Policía Local “porque la lealtad y colaboración entre las instituciones nos llena de orgullo en nuestra provincia, se ha demostrado recientemente en el tren de borrascas, además viene recogido en la Constitución, y cuando hay situaciones de emergencias como las DANAS, el apagón, o el tren de borrascas, y otras como eventos como la Operación Paso del Estrecho, el Rocío o en Jerez el Gran Premio de España de Motociclismo, por ejemplo, es clave y es una satisfacción esta coordinación que refuerza la seguridad de las personas, en la que participa también Policía Nacional, emergencias, Bomberos y Protección Civil”.

En este sentido, ha afirmado que “ha sido una jornada provechosa en cuanto a las explicaciones por parte de los guardias civiles especialistas en distintos temas que afectan a la seguridad y que, en este contexto de coordinación entre instituciones, tiene en los futuros agentes de la Policía Local también a unos aliados para la seguridad de todos y combatir los distintos tipos de delitos”.

Flores ha recordado que en la provincia de Cádiz existen dos comandancias de la Guardia Civil: una en Cádiz y otras en Algeciras, que atiende concretamente a ocho municipios integrados en el Campo de Gibraltar. Igualmente, ha explicado que existe una Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Cádiz y otras siete comisarías distribuidas en la provincia, entre ellas, la de Jerez.

"Desde Subdelegación de Gobierno también es una satisfacción recibir al alumnado de la Escuela de la Policía Local porque uno de los objetivos y ámbitos de la Guardia Civil contempla también la formación", ha resaltado Flores.