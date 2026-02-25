VOX exige "mano dura" contra las carreras ilegales en Jerez "antes de que ocurra una desgracia”

VOX ha lamentado que las carreras ilegales de motos continúen siendo una realidad diaria en la zona sur de Jerez, pese a que el gobierno municipal aseguró públicamente que el problema estaba controlado y que se trataba de episodios “puntuales”. “La realidad es otra y los vecinos lo saben: no se ha terminado nada”, ha afirmado el portavoz municipal de VOX, Antonio Fernández, tras constatar los graves altercados ocurridos el pasado fin de semana, incluso contra la Policía Local.

Fernández ha recordado que los vecinos de la zona sur "llevan años soportando ruido constante, peligro e inseguridad, con situaciones que se repiten una y otra vez sin una solución eficaz y duradera. Aquí funcionamos siempre igual, a base de palos. Hasta que no ocurre una desgracia, no se ponen remedios. Y eso es exactamente lo que está pasando con estas carreras ilegales”, ha advertido.

El portavoz ha señalado que la respuesta hasta ahora siempre se ha limitado "a actuaciones puntuales que no resuelven el problema. Se establecen controles durante unas horas, se ponen parches, pero en cuanto aparece la policía las carreras se trasladan a otra avenida. Así no se soluciona nada, solo se desplaza el problema”.

VOX ha lamentado especialmente el grave incidente ocurrido el pasado domingo en la avenida Blas Infante, donde un agente motorizado de la Policía Local fue agredido con un botellazo y otro fue atropellado mientras intentaban frenar estas carreras. “¿Qué más tiene que pasar? Estos delincuentes no respetan ni a la policía, que se encuentra totalmente desautorizada, vendida y sin las herramientas necesarias para frenar esta situación de una vez”. Fernández insiste que la policía hace lo que puede: "Ni siquiera pueden emplear la contundencia que acciones así requieren, porque no se lo permiten, y tienen que soportar que los humillen unos delincuentes”.

La formación advierte de que el modus operandi de estos grupos es sobradamente conocido. Motocicletas sin homologar, sin matrícula ni seguro, convocatorias a través de redes sociales, participantes que vienen de otras localidades e incluso de otras provincias, y carreras organizadas en avenidas sin vigilancia permanente. “El pasado fin de semana se reunieron más de 300 personas. Cuando hay público, se jalea a los pilotos que hacen maniobras peligrosas, se increpa a la policía y se lanzan objetos a los agentes. Esto no es ocio, es delincuencia”.

Fernández ha sido claro al advertir de las consecuencias de no actuar. “¿De verdad vamos a esperar a que ocurra una desgracia para actuar? ¿A que atropellen a un niño o a un vecino para reaccionar? Los vecinos de la zona sur llevan años aguantando esta tortura y llegará un día en el que se echen a la calle, con toda la razón del mundo”.

Por ello, VOX exige al Ayuntamiento medidas firmes y coordinadas, presencia policial continuada, sanciones ejemplares y un respaldo político real a las fuerzas de seguridad. “Nuestros agentes necesitan apoyo, medios y un marco claro para actuar con eficacia. Tenemos que mandar un mensaje claro de que en Jerez se respeta la ley. Y quien venga aquí a poner en peligro a nuestros vecinos debe saber que no va a salir impune. No podemos seguir gobernando a golpe de desgracias. En materia de seguridad no podemos improvisar”, ha concluido Antonio Fernández.