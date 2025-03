Espacio Abierto Jerez se llena de danza y duende

Espacio Abierto Jerez albergará este jueves, 6 de marzo, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Entre danza y duende' de la artista Sandra Pavía. Se podrá visitar hasta el 28 de marzo y el horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Una de las obras de Sandra Pavía.

'Entre danza y duende' es el título de la primera exposición pictórica de Sandra Pavía, jerezana de 59 años, que desde hace tres comenzó a interesarse por la pintura. Todo comienza con su amiga, compañera y pintora Lourdes Alberto, que comenzó a mostrarle el camino y le presentó a una gran artista jerezana, Beatriz Cañete, que le fue dirigiendo y mostrando lo bello de la pintura. "Hace dos años comencé en el proyecto Creartes del Ceper 13 Rosas de la mano de su profesor Luis Grande, con sus técnicas, materiales historias, tertulias y mucha información. A todo esto se le une las masterclass presenciales a las que acudo a través de Nuria Serrano en 'Cursos y Arte', con pintores de la categoría de Cristóbal Pérez García, Diboschi, Coque Bayón, Natalia Segovia y Vicente García, entre otros", explica Pavía, que asegura que todo "va sumando, y aprendemos de todas las personas y la suma de todos esos trocitos han hecho posible esta exposición".

Muchas obras son tarea de clases de Creartes, otras son sugerencias de Beatriz Cañete con esas zapatillas de bailarina tan delicadas en formato oval, otras a la dulzura y dureza del ballet y, cómo no, de los músicos, algunos reconocidos y otros no tanto, como un músico callejero que se pasea por Jerez con su guitarra cantando "por un beso de la flaca". "Por supuesto hay que agradecer a Lucía Franco, de Espacio Abierto, la promotora de esta exposición y que hace un año me ofreció exponer en su galería de arte y me sugirió esta temática. Danza, baile, música y artistas, de eso va mi exposición, de todo lo que se respira en Jerez, todo lo que me gusta y provoca sentimientos y sensaciones".