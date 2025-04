'Jerez a golpe de tinta' llega a Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez inaugurará este jueves, 3 de abril, a las 20 horas, la exposición 'Jerez a golpe de tinta', de Margot González. El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Otra pieza de Margot González.

Margot González nació en Jerez de la Frontera y vive desde hace 32 años en San José del Valle. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, especializándose en dibujo publicitario, ya que era una aficionada al dibujo y la pintura desde pequeña. "Fui autodidacta con las técnicas pictóricas y durante años me dediqué a hacer retratos por encargo. Después de un parón de algo más de quince años, volví a retomar los pinceles y el dibujo en 2019, desde entonces he participado en distintas exposiciones colectivas, siendo esta la primera que realizo en solitario, con una serie de dibujos a tinta dedicados a mi cuidad de origen, donde plasmo el entorno y sus tradiciones. De ahí el título que he elegido para esta exposición individual: Jerez a golpe de tinta", cuenta la autora.