"Habrá algo especial en la entrada a Carrera Oficial"

El nuevo curso cofrade ya ha comenzado para los hermanos de la Hermandad Sacramental de la Sed y con él una especial ilusión por todo lo que se avecina. La Semana Santa 2019 estará marcada en los libros de historia cofrades y en las mentes de todos los hermanos de la hermandad de la zona Sur. El Santísimo Cristo de la Sed realizará su primera estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Un día que, si nada lo impide, estará lleno de alegrías y de instantes inolvidables para sus hermanos y para los propios cofrades de la ciudad. Entre esos momentos imborrables se encontrará la primera entrada en Carrera Oficial de la hermandad. Su hermano mayor, Daniel Muñoz, adelanta que "haremos algo especial para ese momento, aunque no te puedo adelantar nada más". Por lo que, la cita del Lunes Santo, entre otras muchas, estará en el momento que la Hermandad de la Sed llegue a las inmediaciones de la plaza Aladro.

Atrás quedó aquella jornada única de vísperas. Un día cofrade que se tornó "de un sabor agridulce", explica Daniel Muñoz, hermano mayor de la Hermandad de la Sed. "Era nuestro último Sábado de Pasión y, a pesar de la alegría que todos sentíamos, nos quedó esa sensación de pena al saber que no volveríamos a San Miguel, una parroquia y una hermandad que nos han tratado maravillosamente".

Ya es septiembre y la junta de gobierno, la cual afronta su última cuaresma de legislatura, trabaja a destajo para que no falte ni un detalle la próxima Cuaresma. Muñoz no sabe si volverá a presentarse, "es algo que no me he parado a pensar aún. En ciertas ocasiones lo hemos comentado, pero actualmente estamos volcados en otros temas de importancia".

Lunes Santo

El día señalado es aquel que decidieron sus propios hermanos en cabildo que por todos es sabido: Lunes Santo. Una jornada cofrade que, explica Muñoz, "siempre ha gustado en la Hermandad, desde sus comienzos. En primer lugar por organización, ya que pertenecemos a una parroquia y otro día podría complicarnos para la preparación de los Santos Oficios. El lunes, además, es el día en el que podremos ver procesionando al crucificado más joven y al más antiguo de la ciudad". Si no hubiese sido posible la elección del Lunes Santo, "hubiéramos solicitado el Domingo de Ramos. Principalmente por el mismo motivo anterior. Somos una parroquia y siempre hubiéramos pedido días previos y con tiempo para prepararla para los Santos Oficios". Esta preferencia secundaria de la cofradía se convertía prácticamente imposible tras la incorporación de la Hermandad de Pasión el pasado año.

Itinerario

Entre todos los preparativos que tiene que llevar a cabo la cofradía de cara al próximo Lunes Santo, que no son pocos, se encuentra la elección del recorrido. A pesar de no haber mantenido aún ninguna reunión con el Consejo ni con las demás hermandades del lunes, Daniel Muñoz indica que "la Sed tiene sus preferencias. Es pronto para hablar de este tema, pero nos gustaría realizar el recorrido de ida por la cuesta de la Alcubilla, seguido de Alameda Vieja y plaza Monti, Pozuelo, Letrados y finalmente buscar la Tornería para llegar hasta la plaza Aladro". En este recorrido inicialmente planteado existe un problema: Pozuelo y Letrados. A pesar de que misterio como el Descendimiento atraviesan la calle sin ningún tipo de inconveniente, Muñoz asegura que "habrá que probar y asegurarnos".

En cuanto al itinerario de vuelta a la parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria, la hermandad tiene previsto salir de Catedral y continuar por el Arroyo hacia Ermita de Guía para terminar buscando su barrio. Sería un recorrido de vuelta más llevadero para sus hermanos y uno de los más cortos posibles, sino el que más. "Lo que sí tenemos claro es que nuestro itinerario será lo más liviano posible para la cofradía y aún así estaremos en la calle ocho o nueve horas", añade Daniel Muñoz.

Estrenos

La junta de gobierno trabaja para que la cofradía del Lunes Santo continúe con su crecimiento natural y su aumento del patrimonio. Uno de los estrenos de cara a la próxima Semana Santa será el nuevo paso que portará al Cristo de la Sed. Del que procesionó anteriormente en el día de vísperas, la hermandad únicamente conservará los candelabros, los cuales ya se encontraban tallados y formaban parte del futuro paso. Este nuevo misterio, que será obra del tallista David Medina, será uno de los grandes estrenos de la semana mayor. Daniel Muñoz cuenta que "este nuevo paso tiene exactamente las mismas medidas que el anterior, aunque el bombo del nuevo es más abierto, otorgando una mayor amplitud. Además, es un misterio que da una gran proyección de futuro y en el cual tendrían hueco la inclusión de varias imágenes si en un futuro la hermandad así lo decidiese. Por el contrario, el paso utilizado hasta ahora tenía muchas curvas hacia dentro y se cerraba mucho el monte". Incluso, podremos ver el misterio con zonas ya talladas. Todo dependerá del presupuesto de la cofradía, pero Muñoz asegura que el paso saldrá con parte del canasto tallado.

Si este cambio de paso supone un gran estreno, también lo será la banda de cornetas y tambores que acompañe a la Sed. Tras concluir el último Sábado de Pasión de esta hermandad, la banda del Rosario de Cádiz decidía dejar de procesionar junto a la cofradía de la zona Sur tras siete años de acompañamiento. Muñoz afirma que "nos hubiera encantado que Rosario hubiese seguido con nosotros, pero no ha sido posible. Tenemos que respetar su decisión".

Por otro lado, la salida del Sábado de Pasión y la llegada a otro día de la Semana Santa puede significar que a muchos de los nazarenos y costaleros de la cofradía les coincida con la estación de penitencia de otra hermandad a la que pertenezcan. En este sentido, Daniel Muñoz asegura que "vamos a incrementar notablemente nuestros nazarenos". La seguridad del hermano mayor se hace notable en sus palabras. "Está claro que un cambio de día puede suponer la pérdida de algunos hermanos porque se encuentren en otras hermandades del Lunes Santo, pero ganaremos más que perderemos".

En definitiva, un cúmulo de emociones que ya se está comenzando a vivir en las entrañas de la hermandad. La ilusión se apodera de estos hermanos y, seguro, alguna que otra lágrima al ver abrir de par en par las puertas de la parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria el próximo Lunes Santo.