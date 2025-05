Especial fin de fiesta en el Real

“Oye, ¿el rebujito tiene gluten?”. El Sábado de Feria suele ser el día más especial de la semana. Y no porque sea mejor o peor que los demás, sino porque es diferente. Y es distinto en mucho, en la gente, ya que suele ser una jornada que atrae más a visitantes de otras localidades cercanas, y más allá, por ser fin de semana; el jerezano a estas alturas de la semana está tieso de energías y de pasta. Normal. Cambia también el sentir de la fiesta: es el cierre y se vive con una especie de nostalgia de los primeros días y, a la vez, con unas ganas tremendas de que regrese un tanto la rutina y el descanso.

Sea como fuere. La fiesta llega a su fin, y lo ha hecho en la misma línea que el resto de la semana, con mediodías increíblemente tranquilos y una caída del sol a reventar de gente.

“Aquí estamos, echando el último achuchón”, comenta un hombre en tono cansado en plan “sí, no puedo más, pero ¿no voy a ir a la Feria el último día?”. Pues ahí está el tío. En una jornada que pone la guinda a una semana que ha tenido de todo y que ha pasado por diferentes condiciones meteorológicas, desde días más frescos hasta jornadas realmente sofocantes, pasando por el grandísimo chaparrón del viernes. A propósito, una lluvia que dejó una tarde con una luz espectacular, según los fotógrafos.

Dos jóvenes bailan en el Real este sábado. / Candela Núñez

Un sábado de Feria que todo el mundo quiso apurar y en algunas casetas se colgaron carteles de “especial fin de fiesta” con precios de la carta rebajados. Un día, este sábado, muy caluroso, de nuevo, en el que la alcaldesa, María José García-Pelayo, hizo entrega en Sementales del Premio Caballo de Oro 2024, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Jerez a personas e instituciones que han contribuido a la protección y promoción del arte ecuestre, que este año ha sido para Francisco Dorantes, por su trayectoria profesional y su labor como referente en el mundo del enganche y la guarnicionería artesanal. La regidora también entregó los Premios a los Campeones y a los ganadores de la LIX exhibición de Enganches.

Hay que recordar que este domingo, 25 de mayo, la zona de cacharritos celebrará el Día del Nieto y la Nieta, una de las principales novedades de la pasada edición de la Feria del Caballo. De este modo, los aparatos infantiles tendrán durante esta jornada un precio de dos euros con cincuenta céntimos (2,50 euros); los aparatos para adultos, tres euros (3,00 euros); y los aparatos de recorrido único y menos de 16 plazas tendrán un precio de cuatro euros (4,00 euros). Por otro lado, también continúan las pruebas hípicas en el Depósito de Sementales con las pruebas de selección de caballos jóvenes Doma Vaquera y entrega de premios, que tendrá lugar desde las 10 hasta las 20 horas.

Personas consultan el plano de la Feria. / Candela Núñez

Y señores, esto se va acabando, aunque haya quien no quiera y, como los niños en la atracción ‘baby cadenas’ pida una vuelta más y otra, y otra... “Pero no preocuparse, que todavía nos quedan un montón de ferias a las que ir: Sanlúcar, El Puerto...”, decía una joven en un grupo de amigas. Ferias para elegir, aunque todo el mundo sabe que cada uno vive la suya con especial intensidad y querencia. Y eso pasa con la Feria de Jerez, “que la quieren y presumen de ella mucho los jerezanos, y también la gente de fuera, personas que vienen año tras año y no fallan. Son unos abonados ya al Real y no quieren otra”, aseguraba un casetero mientras hacía un balance positivo de la celebración de la Feria.

Y no, el rebujito no tiene gluten.