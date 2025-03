El espectacular concierto de Imagine Dragons llega a Jerez

Los fans de Imagine Dragons podrán disfrutar de su concierto en el Hollywood Bowl. La banda de rock estrena Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl with The LA Film Orchestra en más de 80 cines de España. En Jerez, Yelmo Cines Área Sur proyecta la cinta este sábado 29 de marzo.

Este evento cinematográfico especial, captura la electrizante actuación de la banda de su LOOM World Tour, en octubre de 2024. El concierto, de casi dos horas, interpretado durante la última de las cuatro noches junto a la renombrada Film Orchestra en el Hollywood Bowl, con más de 67.000 fans, presenta arreglos de temas como Radioactive, Demons o Believer. La espectacular actuación terminó con un asombroso crescendo de fuegos artificiales y un final sorpresa, fusionando el explosivo sonido de la banda con intrincados arreglos sinfónicos a los que dieron vida más de 50 músicos.

La parte norteamericana de la gira, en apoyo de su sexto álbum de estudio, LOOM, hizo que la banda de Las Vegas, ganadora de un premio Grammy y certificada con un diamante, vendiera más de 600.000 entradas con múltiples noches en Toronto, Salt Lake City y Los Ángeles. Lanzado en junio de 2024, representa el pináculo del viaje artístico de autodescubrimiento de y marca el mejor cuerpo de trabajo que han hecho.

Formatos screenx, 4dx y ultra 4dx premium, junto con 2d

El público podrá elegir entre proyecciones estándar en 2D, o elevar su experiencia con formatos premium, incluyendo ScreenX, 4DX y Ultra 4DX. Dependerá de la sala de proyección. Los cines se pueden consultar en ImagineDragonsMovie.com

“El poder de Imagine Dragons para conectar con fans multigeneracionales de todo el mundo está en su música y sus letras que ofrecen esperanza, comprensión e inclusión”, apunta Kymberli Frueh, SVP de Programación y Adquisición de Contenidos de Trafalgar Releasing. “La mágica captura desde el Hollywood Bowl con arreglos sinfónicos del compositor Inon Zur y la LA Film Orchestra ofrece un nuevo telón de fondo para compartir sus icónicos éxitos en todo el mundo en una actuación especial única. La música nos conecta a todos e Imagine Dragons lo hace con maestría”, ha agregado.