Espectacular exposición canina en Ifeca Jerez, en imágenes
Más de 1.000 perros de más de 100 razas caninas desfilan este fin de semana en Ifeca en la Exposición Nacional del Campeonato de Andalucía celebrada ayer sábado y la Exposición Internacional enmarcada en la Liga Autonómica que se está celebrando este domingo, organizadas por la Sociedad Canina de Andalucía Occidental (SCAOCC), que como todas las sociedades caninas centra sus objetivos en poner en valor lo que significan las razas caninas autóctonas y su relación con la sociedad española y andaluza de los últimos siglos, siendo además salvaguarda y custodios del acervo cultural que significa su legado genético, y rindiendo el merecido tributo a su fiel labor de trabajo en nuestro país y nuestra comunidad autónoma, con clubes como el del Ratonero Bodeguero Andaluz, entidad fundada en 1993.

1/36 Espectacular exposición canina en Ifeca Jerez, en imágenes / Miguel Ángel González
