El espíritu lector, más joven que nunca

Para los amantes de los libros, este mes es nuestro favorito, ya que la literatura se convierte en la gran protagonista. En particular, esperamos con especial ilusión dos fechas: el 2 de abril, Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, y el 23, Día Internacional del Libro. Aunque el último es más conocido, me centraré en el primero, que coincide con el nacimiento del célebre creador de historias queridas por todos como La Sirenita, Hans Christian Andersen.

El propósito es fomentar el amor por la lectura entre los más jóvenes. Se trata de sembrar en ellos la curiosidad por conocer mundos repletos de fantasía plasmados en papel como el de la saga ‘Una Corte de Rosas y Espinas’, por encariñarse con personajes entrañables, como los de la serie ‘Gerónimo Stilton’ o sentir la tensión cuando se acerca el final de un buen thriller como ocurre en ‘Los crímenes de la calle Morgue’. Simplemente disfrutar de estar tan “enganchado” a un libro que sea imposible soltarlo. Es esencial potenciar todo esto desde la infancia, no solo porque la literatura desempeña un papel crucial en el desarrollo temprano, permitiendo adquirir habilidades lingüísticas, de concentración y memoria, sino que el libro se convierte en un gran compañero de vida, en un amigo.

Personalmente, los libros siempre han ocupado un lugar especial en mi vida y agradezco haber estado rodeada de ellos desde pequeña, empezando por sagas como ‘Las Crónicas de Narnia’ llegando a novelas como ‘Frankenstein’. A los jóvenes nos permite ser más empáticos, creativos y, sobre todo en la adolescencia, sentirnos identificados con muchos de los personajes y situaciones contadas en ellos, tener un refugio ficticio al que recurrir cuando la realidad no es el lugar más deseable.

Entonces, ¿cómo podemos lograr este acercamiento de los niños y jóvenes con la lectura? La respuesta es sencilla, haciéndola atractiva para ellos, permitiendo que elijan libremente lo que quieran leer, sin imposiciones, con tal de que se introduzcan en este mundo maravilloso. El colegio La Salle Buen Pastor es un ejemplo de ello con sus actividades, concursos y oportunidades literarias, además de su biblioteca repleta de excelentes ejemplares: para los más pequeños las sagas de ‘Policán’, la ‘Princesa dragón’, las aventuras de ‘Tom Gates’ o las de ‘Amanda Black’, también, las novelas juveniles más populares de los últimos años como ‘Seis de Cuervos’ o la saga ‘Percy Jackson’, y grandes clásicos para todos como ‘Alicia en el País de las Maravillas’ o el ‘Extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde’. Todos estos títulos y los reseñados por alumnos en el cierre de esta sección, demuestran que sí es posible inculcar la literatura desde una edad temprana.

A todos los amantes de este fascinante mundo os animo a que nutráis el espíritu lector de los más pequeños, a que les mostréis lo divertida que puede ser la lectura. Y a los jóvenes, a que busquéis un libro que os llame la atención y dadle una oportunidad, os aseguro que no os arrepentiréis. Patricia Sánchez Romero (antigua alumna del colegio La Salle Buen Pastor).

Reseñas

Diario de Greg: Volando voy

Autor: Jeff Kinney Editorial: RBA ISBN:978-84-272-0982-4

'Volando voy' es el duodécimo libro de la saga de Diario de Greg. Trata de una historia que nos ha pasado a todos que es el miedo a subirse a un avión solo. Nos lo cuenta de una forma más divertida de lo normal, pero no solo hablan del vuelo sino también de las vacaciones a un lugar llamado Isla de Corales. Cuando llegan verán que no se lo esperaban así… por eso me ha encantado y lo recomendaría a todo el mundo. Alumno: Soledad Romero Villar (5ºEPO)

Luna y los incorpóreos: Las máscaras de Omega

Autora: Ana Alonso. ISBN: 9780190521561.

Luna es una chica que puede ver fantasmas (incorpóreos), para ayudarlos a liberar sus almas. En esta aventura ayuda a Omega, un antiguo griego, a ser libre. Para ello tendrán que ir a la antigua Grecia y conocer sus problemas del pasado. Bajo mi punto de vista son unos libros muy fáciles de leer y bastante entretenidos y educativos. Este forma parte de una saga de 11 libros. Alumna: Mercedes Moreno Ríos (1º de E.S.O)

Las lágrimas de Shiva

Autor: César Mallorquí. SBN: 9788423662180 Editorial: Edebé.

Javier tiene que pasar el verano en casa de sus primas porque su padre está enfermo. En un principio, no le gustó la idea, pero acabó pasándolo en grande, mientras resolvía un caso junto a una de ellas, Violeta, sobre el fantasma de una antepasada de la familia que todavía tenía enfrentados a los Obregón y los Mendoza. Alumna: María Soledad Tinoco Caro. 2º ESO A

Sigue mi voz

Autor: Ariana Godoy. ISBN: 978-8419010-71-1. Editorial: Penguin Random House.

Klara con K es una chica de 17 años que vive con su hermana mayor. Klara sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su madre, provocando que tuviese que lidiar con problemas que se fueron interponiendo en su camino. Su única solución durante ese largo tiempo fue refugiarse en un programa de radio que lo dirigía un chico llamado Kang. Es un libro que atrapa desde el principio y se puede asemejar a lo que sentimos en esos momentos difíciles. Alumna: Catalina Patino Díaz (2ºESO)

Mil soles espléndidos

Autor: Khaled Hosseini. ISBN: 9788418796128.

En este libro podremos encontrar las diferentes situaciones de dureza a las que se enfrentan Mariam y Laila por el simple hecho de ser mujeres en Afganistán. Se abordan temas de amor y amistad en medio de un clima hostil y de dureza, tanto social como política. La guerra que sufrió el país hizo todavía aún más complicada la situación y gracias a ello nos emociona cómo sus protagonistas superan los retos y cómo cuestionan las costumbres que deben de aceptar. Esta historia me pareció conmovedora y me produjo tristeza al saber que esto todavía sucede. Alumno: Carlos García Cauqui (1º Bachillerato)