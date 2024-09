"Estaremos vigilantes para que las zambombas en Jerez no parezcan una verbena"

El gobierno local ha anunciado este fin de semana su intención de 'adelantar' la Navidad con la inauguración del alumbrado y el inicio del periodo de zambombas el próximo 22 de noviembre. Lo ha hecho asegurando que la medida es una forma de "adaptarse a la realidad social y cultural" de una ciudad en la que cada año se celebran zambombas desde el mes de noviembre.

Durante su comparencia este lunes en el Ayuntamiento, el teniente de alcalde Jaime Espinar se ha referido a este asunto y ha detallado que ya se está ultimando el nuevo bando municipal: "El encendio del alumbrado ya se realizó el año pasado en noviembre, eso no es novedad, pero sí lo es que se adelante el periodo de zambombas para hacer frente a dos realidades". En este sentido, ha reconocido que en años anteriores "ya se estaban celebrando zambombas a finales de noviembre, pidiendo ocupación de la vía pública aunque no con el nombre de zambomba. Es un eufemismo que no va a esconder lo que era en realidad: era una fiesta en la calle con candelas y villancicos y, aunque le llamasen certamen de música navideña, era una zambomba".

Esta situación "nos impedía tener el refuerzo de limpieza hasta que no comenzaba oficialmente el periodo de zambombas, hasta diciembre. Por lo que teníamos un fin de semana en el que no teníamos reforzados los servicios públicos de la ciudad". Sin embargo, este año con la modificación del bando municipal y el adelanto oficial del periodo navideño "se nos permite cubrirlo en materia de servicios públicos".

Otra de las realidades a la que ha hecho alusión Espinar es que la celebración de zambombas es "un evento que va creciendo año y se había condensado en un mes pero cada vez hay un mayor número de entidades que querían celebrar zambombas y los espacios evidentemente son los que son y no podíamos contentar a todos".

El delegado de Servicios Públicos ha asegurado que las zambombas, además de ser un reclamo turístico y una fiesta local, "tiene también un plano social porque esas entidades y asociaciones de ánimo, esas hermandades, están ya financiándose a través de la zambombas y muchas de ellas nos dicen que ya la caseta de feria no es su principal fuente de financiación, sino que está siendo la zambomba".

Por ello, el cambio del banco municipal "también nos va a permitir que haya asociaciones que están creciendo y hermandades que tienen proyectos grandes que poner en marcha que puedan beneficiarse en este sentido". Por lo tanto, "lo que estamos haciendo es llevar a la normalidad legal lo que ya era normal en la calle, que era que ese fin de semana último de noviembre ya había zambomba en la calle". Así, este año "se podrá contar con mejores servicios públicos".

Respecto a la necesidad de preservar la pureza de las zambombas, Jaime Espinar ha insistido en que el bando municipal ya recoge expresamente "las características que tiene que ser un evento para ser considerado zambomba" aunque "evidentemente la libertad existe y se pueden poner en marcha otro tipo de espectáculos que puedan ser un reclamo pero que no se puede llamar zambomba".

Por todo ello, "vamos a ser vigilantes en el sentido de que cuando el Ayuntamiento, en esa nueva programación también digital que hagamos, recoja el listado de zambombas de la ciudad, ahí tiene que estar la esencia de la ciudad y que el jerezano y el visitante sepa donde puede encontrar una zambomba de verdad". "Vamos a ser vigilantes que para ser una zambomba tendrá que cumplir con los criterios de las zambomba eso está recogido en el bando, con unas especificaciones concretas y ahí estará Urbanismo detrás para que se cumpla todo con el apoyo de las diferentes delegaciones", ha dicho.

El objetivo no es otro que "preservar esa esencia de nuestra Navidad que cada año es un éxito y vienen más personas, pero lo que se llame zambomba, tiene que ser una zambomba. No se puede desvirtuar". Igualmente, Jaime Espinar ha advertido que el gobierno local estará "encima también y vigilante para preservar la imagen" en el caso de la instalación de barras en la calle "para que no parezca una verbena, con todo el respeto a las verbenas. Pero una zambomba es una zambomba y se que tendrán que cumlir las especificaciones del bando municipal".