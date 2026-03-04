Estella dejará de tener problemas con los vertidos de aguas fecales tras renovar instalaciones de saneamiento

Las obras que darán una solución definitiva a los vertidos de aguas fecales en Estella del Marqués avanzan "a buen ritmo". El Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria Aquajerez, está ejecutando esta actuación, que era una demanda histórica de esta ELA.

El teniente de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que con estas obras el gobierno municipal "está cumpliendo un compromiso que había contraído con los vecinos y vecinas de Estella del Marqués, y con el alcalde, Ricardo Sánchez, con quien estamos trabajando de forma coordinada para dotar a la zona de un plan estructural de saneamiento acorde con las necesidades de la población”.

El teniente de alcaldesa ha avanzado que si las previsiones se cumplen, estas obras podrían finalizar el viernes como muy tarde y ha recordado que “aunque la previsión era llevar a cabo esta actuación a lo largo del año, hemos comenzado en estos días, debido a la urgencia del asunto por motivos de salubridad y a la necesidad de restablecer la normalidad tras el temporal y los problemas de inundabilidad registrados en las últimas semanas”.

Espinar se ha referido a que la situación que se había generado en Estella “no es producto de la actual gestión municipal, sino de una red obsoleta y de un modelo de inversión que no se afrontó durante los ocho años de gobierno del PSOE, eludiendo toda responsabilidad, aun conociendo esta problemática, a la que nosotros ahora estamos dando respuesta de forma permanente, mediante un proceso planificado, ordenado y sostenible”.

Los trabajos consisten en la ejecución e instalación de una canaleta transversal y una acometida de 500 mm en la calle Arboleda de Estella para poder recoger y drenar toda la cuenca de la zona y aliviar el arroyo. El importe de la actuación asciende a 16.800 euros y el plazo de ejecución es de tres semanas.

Esta actuación, que comenzó días atrás y que se está desarrollando según lo previsto, se enmarca en el proyecto de mejora de captación superficial y nuevas acometidas municipales en el término municipal de Jerez, incluida en el Plan de Inversiones de Aquajerez, y tiene como objeto renovar las instalaciones e infraestructuras necesarias para poner fin a esta problemática.