Estella del Marqués rinde homenaje al dibujante de cómics Jesús Merino con motivo del Día de Andalucía

En una emotiva jornada celebrada en la Plaza de San Miguel, la Entidad Local Autónoma (E.L.A.) de Estella del Marqués ha conmemorado el Día de Andalucía rindiendo un merecido tributo a uno de sus vecinos más ilustres: el artista y dibujante de talla internacional Jesús Merino Martínez.

Durante el acto oficial, el alcalde de la entidad, Ricardo Sánchez Vega, ha destacado la trayectoria excepcional de Merino, quien nació y creció en el número 20 de la calle Cerro. El regidor ha subrayado que, para el pueblo que lo vio nacer, crecer y triunfar, este reconocimiento es "más que merecido", resaltando no solo sus logros profesionales, sino sobre todo "el orgullo con el que el artista lleva el nombre de Estella del Marqués por todo el mundo".

"Es un honor que Jesús haya aceptado este homenaje. Su pueblo lo reconoce, se alegra de sus éxitos y agradece que mantenga sus raíces tan presentes en cada trazo de su carrera", manifestó el alcalde durante su discurso.

Una trayectoria de leyenda, de la calle Cerro a DC Comics y Marvel

Jesús Merino comenzó su pasión por el dibujo desde muy niño en Estella, influenciado por los tebeos de Bruguera y las láminas de Emilio Freixas. Lo que inició como una afición en las calles del pueblo se transformó en una carrera meteórica que le ha llevado a trabajar para las editoriales más importantes del mundo, como Marvel y DC Comics.

Ha dejado su huella en títulos legendarios como Avengers Forever y Fantastic Four. Como artista consagrado, ha dibujado a personajes de la talla de Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman y la Justice League.

Actualmente trabaja en su serie de creación propia, LOS MONSTRUOS, junto a James Robinson.

Como broche de oro a este reconocimiento, se ha anunciado que Jesús Merino será el autor del cartel anunciador de la Feria de Estella del Marqués 2026. Esta colaboración supone un regalo excepcional para los vecinos y vecinas, vinculando el arte del prestigioso dibujante con la festividad más importante de su localidad natal.

El acto concluyó con la entrega de la distinción a Merino, quien recibió el calor de sus vecinos en un día que celebra la autonomía y el talento andaluz.