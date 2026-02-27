Ricardo Álamo presentará en Jerez '¡Libreros malditos, malditos libreros!'

La Fundación Caballero Bonald de Jerez albergará este lunes, 2 de marzo, a las 19,30 horas, la presentación del libro '¡Libreros malditos, malditos libreros!', un recorrido por las librerías de viejo de Sevilla, Cádiz y Jerez', de Ricardo Álamo, publicado por Colombre. Acompañarán al autor Chencho Zócar (Librería Zócar) y Evaristo Montaño (Librería La Luna Vieja). Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje

¿Quiénes son los libreros de viejo? ¿Qué historias esconden sus estanterías? ¿Qué impulsa a los bibliófilos a buscar libros raros, marginales, o a precio más económico entre el polvo y el desorden o caos de estos almacenes de libros descatalogados? Estas preguntas laten en el corazón de '¡Libreros malditos, malditos libreros!,' el nuevo libro de Ricardo Álamo, que Ediciones Colombre ha publicado. Se trata de un recorrido literario y testimonial por el universo del libro antiguo, centrado en las librerías de segunda mano de Sevilla, Cádiz y Jerez, en los personajes que las regentan, dando testimonio de sus personalidades, retratando de manera particular la idiosincrasia de cada uno y recogiendo sus saberes sobre el mundo del libro, así como sus manías, hallazgos o anécdotas más llamativas.

El libro está elaborado a partir de entrevistas y encuentros con cada uno de los libreros y a partir de estas conversaciones el autor, Ricardo Álamo, ofrece un ensayo a modo de semblanza o una semblanza a modo de ensayo, que va a caballo entre el reportaje periodístico y el relato memorialístico. Contiene una selección de más de 150 fotografías artísticas realizadas exprofeso para este libro a cargo de los fotógrafos Fabricio Olmedo y Juan Antonio Rodríguez Tous. La edición cuenta con un prólogo de Fernando Iwasaki y un epílogo de Juan Antonio Rodríguez Tous, dos figuras clave en el panorama cultural andaluz del libro.