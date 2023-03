"Estrella del periodismo es quien se juegan la vida en las corresponsalías de guerra"

Es una estrella del periodismo sin ser una de las llamadas ‘reinas de las mañanas’, ni corresponsal de guerra… sino divulgando la historia.

No te admito esa afirmación (risas). No me considero en absoluto una estrella del periodismo ni mucho menos. Gracias, pero no puedo serlo. Estrella del periodismo es quien se juega la vida en las corresponsalías de guerra. En su momento hice calle, pero ahora no. Para mí no es una estrella un busto parlante del informativo. Me he puesto a hacer una cosa de Historia en un programa, ha pitado y ya está. Luego, los libros y el estar hablando por la radio casi todas las tardes da cierta proyección.

¿Concibe su vida, su trabajo, sin la historia o sin el periodismo, sin alguna de las dos?

Ahora ya no. Tengo 61 años, ya mi vida ha sido eso, además me gusta mucho. La única vida que conozco es esta. No concibo la vida de otra manera. En los últimos años todo han sido alegrías y parabienes. Para qué lo voy a concebir de otra manera, me ha ido bien, así que para qué cambiarlo.

¿Cree que en la actualidad se está haciendo justicia a la historia reciente?–Hay gente que intenta hacerla, pero hay otros que están atacando muy duramente porque en el momento que se empieza a saber lo que de verdad ocurrió están volviendo a atacar con los discursos falsos del fascismo. Cuesta mucho. Hay historiadores contando la verdad que no se podía contar porque estaban tapados por la oficialidad y absolutamente eclipsados. Por mucho que cuenten los historiadores o divulgadores, la gente tiene que estar dispuesta a recibirla. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Quien no quiere recibir información fidedigna no la recibe, desde luego, y sigue anclado en lo suyo.

¿Esa es la mayoría?

En muchos sitios sí.

¿De qué sirve la historia más allá de lo que siempre se dice: para evitar los errores pasados?

Para no ser idiota, directamente. En la firma de libros recordé una frase de Antonio Banderas cuando lo nombraron Hijo predilecto de Andalucía, creo que en 2013, junto con Manuel José García Caparrós: “Para vivir la vida hay que mirar adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás”. Si hablamos de memoria democrática, no podemos pasar por la vida ignorando que a las afueras de tu pueblo hay una fosa con 800 asesinados, eso te convierte en una ameba y en una persona insolidaria, egoísta y soberbia. Claro que tienes que saber tu historia y lo que ha pasado. Además de pasear estatuas por supuestas tradiciones por las calles, también tienes que saber la realidad, lo que le ha pasado a la gente de verdad, lo otro es ficción. Lo de no cometer errores es una falacia porque se siguen cometiendo los mismos errores precisamente porque la historia se desconoce, no se toman apuntes de lo ocurrido. Andalucía ha sido un pueblo que ha luchado por libertades, independencia, es la comunidad que consiguió cambiar el modelo autonómico que tenía previsto Suárez, que por cierto era falangista. Él tenía previsto que Andalucía no fuera autonomía y son los andaluces los que salen a la calle. No sé dónde ha quedado ese espíritu andaluz, parece que se han olvidado de su propia historia los pueblos de Andalucía que se declararon cantones independientes en el siglo XIX y ahora muchos sólo se preocupan de meterse con los catalanes. Cádiz, Málaga, Granada… si la liaron más que los catalanes, pero se lo dices a un gaditano y no se cree que se declararan independientes. Estudia a tu pueblo porque te metes con los catalanes por algo que hiciste tú.

"Historiadores están contando la verdad que no se podía contar porque estaban tapados por la oficialidad”

¿Podría destacar a un sólo hombre o mujer de la historia al que le tenga más o menos simpatía?

Es imposible. Le tengo mucha simpatía a Benjamin Franklin, fue un tipo inquieto, culto, inventor, padre de la constitución de los Estados Unidos. También a todos los liberales que participaron en las Cortes de Cádiz, algo que se le ha olvidado a parte de los andaluces. Admiro la valentía de Rafael de Riego. En cuanto a las mujeres, Dolors Aleu porque admiro mucho su empeño al convertirse en la primera médica de España contra todas las zancadillas del Gobierno, del rey y de sus compatriotas, y a la almeriense Carmen de Burgos, la primera periodista, tapada por el Franquismo y que por fin se le está empezando a conocer.

¿Y a qué personas de la actualidad admira y cree que pasarán a la historia?

Lo tendría que pensar. Seguro que las hay, pero no quiero decir ninguno. Uno puede estar haciéndolo muy bien ahora y pifiarla en unos años y no quiero que esto se vea en la hemeroteca.

¿Ha dicho que no era una estrella del periodismo, pero los premios le llueven, ¿cuál de ellos le ha hecho más ilusión?

Dos. El primero que me hizo mucha ilusión fue el Premio Andalucía de Periodismo, en su modalidad de radio. El Premio Ondas tiene un prestigio impresionante. Luego hay otros que me gustan cada uno por una cosa. El Premio Rey de España me gusta porque me lo tuvo que entregar el Rey Juan Carlos y yo llevaba una pulsera republicana en la mano.