Este viernes se estrena la película 'El verano que vivimos' pero no se podrá ver en Jerez

Este viernes llega a la cartela 'El verano que vivimos', película del director Carlos Sedes con Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero, como protagonistas principales, y que revolucionó Jerez durante su rodaje. Y aunque la ciudad tiene muchas ganas de 'verse' en la gran pantalla, las restricciones actuales por el Covid-19 son incompatibles con la apertura de los cines en Jerez. Se rodó en Jerez, se presentó en Jerez, pero aquí -en otros puntos de España sí estará en cartelera- toca esperar un poco más para poder disfrutar de aquel verano de 1958.

Desde hace días las escenas rodadas en la ciudad (y parte también en Galicia) recorren las redes sociales y medios de comunicación. En un principio la película iba a llegar a los cines el 6 de noviembre pero la pandemia obligó a aplazar el estreno a este 4 de diciembre. El director, Carlos Sedes, y los actores Javier Rey, Adelfa Calvo, Manuel Morón y la jerezana María Espejo, abrieron boca el mes pasado con la presentación en González Byass. Rey reconoció que "para mí ha sido un aprendizaje porque he podido aprender de lo local, de la cultura de aquí. Hemos vivido una gran experiencia"

La actriz jerezana ha dejado su seña en la película gracias a su trabajo como coach y además como actriz de reparto. A pocas horas del estreno mundial, se siente "esperanzada. Llevo años dirigiendo actores, dando clases... Sin desvincularme de la televisión, teatro y el cine, aunque con mi escuela ya estaba muy adentrada en el mundo del coaching para los actores. 'El verano que vivimos' ha sido una experiencia muy bonita por haber podido estar como coach y como actriz de reparto. La parte de coach ha sido una oportunidad muy grande y más en tu tierra. Es un sueño".

De todo lo vivido hasta ahora, Espejo reconoce que son muchos los momentos grabados en su corazón, como una escena entre Manuel Morón y Blanca Suárez, y rodar en las viñas: "Era como recrearte en la belleza de tu tierra y recordar tantas imágenes guardadas que tenemos desde que éramos pequeños en este entorno".

"También debo poner en valor el equipo. Cómo ha trabajado, con ese cariño y respeto hacia nuestra tierra. Para mí era importante trabajar con ellos y ver que quieren recrear la verdad de Jerez", añade la actriz y coach. Ante el inminente estreno declara que "no estoy nerviosa, pero sí esperanzada". María sabe lo que es enfrentarse a grandes retos profesionales, como abrir su propia escuela de actores. Serena ante el terremoto que puede ser 'El verano que vivimos' a nivel mundial, Espejo subraya que "tengo todo el tiempo en la cabeza la palabra esperanza. Esperanza de que la película traiga cosas buenas para Jerez, que todos salgamos adelante. Es bonito que ahora salga esta película y me ilusiona no sólo como actriz y como coach, sino también como jerezana".

A la espera de que pronto se puedan volver a encender las luces de los cines en la ciudad, Espejo lanza un mensaje a los jerezanos: "Lo bueno se hace esperar. Hemos puesto todos muchísimo amor, yo le he dado todo de mí para que los jerezanos sientan que esta película es suya".