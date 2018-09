34 estudiantes de Erasmus participan en Jerez en actividades de desarrollo sostenible

La alcaldesa, Mamen Sánchez, recibió ayer en el Ayuntamiento a los jóvenes participantes de un programa Erasmus+, un proyecto gestionado por la asociación jerezana Inter y dedicado al desarrollo sostenible. Treinta y cuatro chicos y chicas de Turquía, Estonia, Reino Unido, Francia, Italia y España han convivido durante diez días en Jerez, participando en actividades relacionadas con el reciclaje, y dando difusión al valor de la sostenibilidad con diferentes acciones.

Sánchez dio la bienvenida a todos los participantes, y se interesó por el programa que vienen desarrollando en Jerez desde el pasado 3 de septiembre. En estos días, estos jóvenes han combinado las actividades relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad, como por ejemplo un taller con niños que se desarrolló el martes en la plaza del Arenal, con un programa de visitas turísticas, en el que se han familiarizado con la cultura de la ciudad y sus principales señas de identidad.

La alcaldesa, junto a la teniente de alcaldesa Laura Álvarez, agradeció el trabajo que desarrolla la asociación juvenil Inter para favorecer la convivencia y el encuentro entre jóvenes de procedencia internacional, así como la promoción que supone para la ciudad la visita de chicos y chicas que conocerán los atractivos de Jerez y pueden volver a la ciudad en el futuro con sus familias. Tras informarse de todos los detalles de esta estancia en la ciudad, que culminará hoy, la alcaldesa ha sido invitada por el presidente de Inter, José Antonio Álvarez, a hacer entrega a todos los participantes de los diplomas acreditativos de la culminación del proyecto.

El mencionado proyecto educativo europeo llamado 'To be sustainable or else' ('Ser sostenible o qué') está financiado por el programa Erasmus + Juventud. Además de aprender qué es el desarrollo sostenible, los jóvenes participantes en este intercambio han podido analizar el acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático y las políticas europeas para 2020 y adquirir hábitos de consumo más responsables, no sólo para ser respetuosos con el medio ambiente, sino con las condiciones laborales, con salarios justos para hombres y mujeres.