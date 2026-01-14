De la extinción a la recuperación: El Congreso de Grandes Rapaces en Jerez pone al águila imperial como modelo

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha asistido a la inauguración del Congreso internacional sobre la conservación del águila imperial ibérica y otras grandes rapaces que, con el lema ' Lecciones para la conservación de grandes rapaces: el caso del águila imperial ibérica como modelo', se desarrolla en nuestra ciudad hasta mañana jueves.

La delegada ha agradecido a la Fundación Migres y a los organizadores del Congreso que hayan apostado por Jerez para celebrar este evento. "Todos los congresos que vienen a Jerez son bienvenidos y especialmente congresos como éste que enriquecen nuestra ciudad, a los profesionales y los expertos y del que podemos aprender mucho", ha señalado la delegada. Asimismo, ha añadido que "Jerez no sólo es conocido por su patrimonio histórico, sus eventos, sus fiestas sino también por su patrimonio natural, los pulmones verdes que tenemos en nuestro término municipal".

Por su parte, el biólogo de la Fundación Migres Jorge García-Macía ha señalado que "este Congreso pone de manifiesto un caso paradigmático como es el águila imperial que estuvo a punto de extinguirse y tiene una historia muy bonita de mucho esfuerzo científico, de mucho esfuerzo de gestión de las administraciones desde modificación de tendidos, a protección de hábitat, un esfuerzo a lo largo de muchas décadas que ha hecho que la especie esté ahora en un estado de conservación mucho más favorable, más halagüeña de cara al futuro".

"En la zona de Cádiz se está expandiendo, con varias parejas y aunque hay zonas vulnerables como Doñana que hay un descenso poblacional importante, hay muchas zonas del interior de Cádiz donde cada vez es más frecuente ver el águila imperial, ver pollos y ejemplares jóvenes y aunque todavía queda mucho por hacer a nivel de conservación, podemos decir que se cuentan por decenas y cada vez es más favorable", ha añadido el experto.

Carmen Pina ha destacado en su intervención la labor de conservación que realiza el Centro de Conservación de la Biodiversidad en colaboración con la Junta de Andalucía en la mayoría de los casos en la conservación de especies ibéricas amenazadas.

"Proyectos como el lince ibérico o el Ibis eremita son fruto de esta colaboración habiendo conseguido reducir el grado de amenaza de estas especies y cuyos resultados disfrutamos hoy día. Menos conocido, pero igualmente importante, es la recuperación de la cerceta pardilla, uno de los patos más amenazado, en el proyecto Life Cerceta Pardilla fruto de acuerdo de colaboración firmado con la Junta de Andalucía en noviembre del año pasado. Gracias a las actuaciones realizadas, se han liberado más de 300 aves en varias provincias de Andalucía ayudando a la conservación de esta especie" ha recordado la delegada.

Pina ha añadido que "estas jornadas están centradas en los proyectos de conservación de grandes rapaces. Hemos de decir, que el Ayuntamiento de Jerez, a través del Centro de Conservación, ha colaborado activamente en la conservación de estas especies". De hecho, "contamos con una valiosa colección de rapaces entre las que podemos destacar el águila imperial, águila azor perdicera, halcón borní o cernícalo primilla. Igualmente contamos con todas las especies de buitres ibéricos (quebrantahuesos, buitre negro y leonado y alimoche). Los alimoches se reproducen cada año y hemos enviado ejemplares a diversos zoos y también a proyectos de reintroducción desarrollados en Italia y los Balcanes. De igual forma, nuestra pareja de quebrantahuesos ha sacado adelante un pollo (una hembra de nombre Hera) en 2025 que hoy día vuela libre en la zona del Maestrazgo en el levante de la península Ibérica", ha destacado.

"En definitiva, si podemos presumir de la categoría de nuestro Centro de Conservación es, sin duda, por los grandes profesionales que trabajan en el mismo y el gran trabajo que se está realizando en Protección Animal. Aprovecho también esta ocasión para felicitarles y desearles que sigan trabajando como hasta ahora, con entrega, dedicación y gran profesionalidad" ha añadido la delegada.

El Congreso se desarrolla hasta este jueves reuniendo a expertos de España, Marruecos y Reino Unido. El encuentro está concebido con un alto nivel científico y de gestión y como un espacio de trabajo donde confluye la experiencia de la comunidad investigadora, la administración ambiental y el sector privado para avanzar en estrategias de conservación comunes.