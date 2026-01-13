La venta de Jerez mejor valorada en Google donde el buen cuchareo es el rey: "La comida para reventar de rica"

Este establecimiento se erige como un auténtico referente en la comida tradicional andaluza. "Nos enorgullecemos de utilizar ingredientes de primera calidad para crear platos que deleitan a nuestros clientes y celebran el rico patrimonio cultural de Andalucía", aseguran desde la Venta El Albero, ubicada en la barriada La Corta, en Jerez.

Juan Pedro Jiménez y Teresa Márquez fundaron este carismático establecimiento en 1982 y, desde entonces, no ha parado de crecer. En cualquiera de sus cuatro salones se puede disfrutar de una fantástica experiencia culinaria basada en platos tradicionales de primer nivel y completamente caseros, incluidos los postres. El secreto de estos 42 años de éxito radica en la materia prima natural de primera con los que se elaboran los ricos platos y donde el buen cuchareo es el rey absoluto.

Venta El Albero, en Jerez.

Mantiene la estética "pura" de este tipo de establecimientos. Otro de los aspectos más destacados por los clientes, al margen de la comida, es el "trato espectacular" que reciben por parte del personal. "Acierto total. Comida tradicional plena de sabor. En cocina se nota hay muy buena mano y mucho cariño. Es un negocio familiar y se percibe desde el momento en el que entras, con una atención magnífica y muy cercana. Fuimos a comer un domingo y pese a estar llenos, nos consiguieron hacer un hueco. Lo dicho, te hacen sentir como en casa", comenta Álvaro Ruiz. "Excelente sitio, la atención un lujo, la comida increíble, maravillosa, y exquisita", resume Azarias Mayorga, algo que corrobora María Pérez: "No es la primera vez que voy a este sitio, pero cada vez me sorprende más, y para mejor... La comida para reventar de rica, el ambiente excelente y el trato inigualable. Muchas gracias por ser cómo sois". Estos son sólo unos pocos comentarios de los casi mil positivos que a este establecimiento a una puntuación de 4,8, y lo hacen digno de Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026.

Carta de El Albero

La Venta el Albero elabora platos que hoy día son una auténtica reliquia gastronómica como las habas esparragás, típico de Cuaresma. La carta es amplia y variada: ensaladilla, croquetas de puchero, albóndiga, revuelto de morcilla, codillo, rabo de toro, bacalao con tomate, sopa de tomate, garbanzos con cola de toro... Llaman la atención los pimientos asados con aguacate y melva con su toque ahumado. Los postres merecen mención aparte y hueco para degustarlos: poleá, tarta de queso de lotus y tocino de cielo o el pudin de higos "que está a otro nivel".