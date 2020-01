El PP denuncia que el Ayuntamiento no ha revisado los extintores de los colegios y que están caducados

El Partido Popular de Jerez denuncia que el Ayuntamiento "tiene caducados los extintores de los colegios públicos y de múltiples instalaciones municipales". Según apuntan, los contratos de suministro expiraron entre junio y octubre del año pasado "sin que el PSOE haya contratado aún este vital servicio de protección y seguridad". El PP urge a la alcaldesa, Mamen Sánchez, a contratar y actualizar todos los extintores para evitar tragedias indeseadas.

El Partido Popular asegura igualmente que "hay dependencias municipales que llevan más de cuatro años sin revisión de los extintores". Los populares lamentan que "el PSOE de Mamen Sánchez sí tenga dinero para subida de sueldo y asesores y no para los extintores de los colegios".

Según informó el PP en nota de prensa, en octubre del pasado año 2019 terminaba el último de los contratos de suministro y mantenimiento de los extintores de los colegios públicos de Infantil y Primaria de Jerez, "por lo que desde esa fecha, el PSOE de Mamen Sánchez tiene a todos los centros escolares públicos sin revisión ni actualización de los extintores". Algo que, como señala el popular Ignacio Martínez, "también ocurre con la inmensa mayoría de las dependencias municipales que aún arrastran más tiempo sin tener actualizado este sistema de seguridad y protección".

Martínez lamenta que Mamen Sánchez juegue de esta manera con la seguridad de los alumnos de Jerez por no contratar ni renovar el contrato para la revisión y suministro de los extintores de los centros educativos de su competencia. Por eso, los populares urgen a Mamen Sánchez a poner fin a esta situación para que no haya que lamentar tragedias indeseadas. “No es posible que el PSOE de Mamen Sánchez tenga dinero para subirse el sueldo o para contratar 11 asesores y que no pueda contratar algo tan básico como la seguridad contra incendios de algo tan sensible como los centros escolares de Infantil y Primaria y la mayoría de instalaciones y dependencias municipales".

"Los colegios públicos de Infantil y Primaria tendrían que haber tenido revisados y actualizados los extintores a comienzo del curso escolar y en cambio, a día de hoy no hay siquiera contrato por parte del Ayuntamiento por falta de partida presupuestaria; hay dependencias municipales cuya última revisión fue hace más de cuatro años, en una clara demostración de dejación de Mamen Sánchez por una cuestión tan fundamental para la seguridad de las personas (alumnos, profesores, personal municipal y usuarios) así como de la documentación municipal y enseres de las dependencias municipales".