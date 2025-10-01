Fallece Alba Barrera, la joven jerezana de 30 años que padecía leucemia

Alba Barrera Fernández, la joven que padecía leucemia y que el pasado lunes 22 de septiembre cumplía 30 años, ha fallecido esta pasada madrugada en Jerez de la Frontera.

Esta joven jerezana con leucemia se hizo popular en redes sociales dando a conocer su situación con la campaña #MásfuertequeelvinagredeJerez tras recibir el terrible diagnóstico y pasar por quimioterapia.

Las primeras reacciones de su fallecimiento han llegado de la Agrupación Parroquial del Dolor y Soledad de María Santísima Madre de los Desamparados y de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que en sus redes sociales ha lamentado la muerte de Alba Barrera.

Pelayo ha dicho que la joven jerezana "ha sido un ejemplo, como toda su familia. De entrega, de amor, de coraje. Durante su enfermedad, siempre fue ella la que nos dio fuerza, la que nos transmitía esperanza y serenidad. Hoy amanecemos muy tristes con su fallecimiento. Te echaremos mucho de menos, Alba".

Por su parte, la Agrupación Parroquial del Dolor y Soledad de María Santísima Madre de los Desamparados, en su perfil oficial de Facebook ha escrito que, "con profundo dolor recibimos la noticia de la partida de Alba Barrera Fernández, una joven y muy querida vecina de nuestro barrio de Vallesequillo, a la Casa del Padre".

Desde la Agrupación Parroquial transmitimos "nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Os queremos expresar nuestro cariño y, como familia cristiana que somos, nos ponemos a disposición de los allegados en todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles. Nos hacemos eco de las muestras de afecto que van llegando de los vecinos y os las trasladamos en nombre de todos ellos, los cuales hoy sienten esta ausencia como propia.Elevamos nuestras oraciones a María Santísima Madre de los Desamparados para que, cogiéndola de la mano, la lleve hasta Jesús. Señora, acoge a Alba bajo tu manto y derrama consuelo y fortaleza sobre sus seres queridos".