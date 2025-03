Una familia de Jerez pide ayuda: le roban el dispositivo por el que se comunica su hijo que no puede hablar

Los padres de Iván no tienen tregua. A la lucha diaria que supone vivir con la enfermedad rara de su pequeño de 7 años, ahora le suman ser víctimas de un importante robo. Manuela Franco, madre de Iván, explica que este miércoles, 19 de marzo, se ha encontrado su coche abierto en Icovesa y entre los objetos robados está el comunicador de su hijo Iván, un aparato electrónico (visualmente parecido a una tablet de grandes dimensiones) con la que el pequeño se comunica.

Iván padece SYNGAP 1, un trastorno genético que provoca una discapacidad intelectual de diferente grado y un retraso madurativo. El pequeño no come (sólo por un botón gástrico), no habla, ... y sólo puede comunicarse a través de pictogramas en su 'tablet' que además tiene lector ocular. "Bajamos de casa para ir al cole y vi la puerta abierta. Vi que todo estaba revuelto, me lo habían tirado todo y sólo podía decir ¡el comunicador de mi hijo! Y no estaba. Me han robado también algo de dinero que tenía de lo que había ganado en el rastrillo, unas pulseras y otras cosas de menor importancia", cuenta Manuela.

La 'tablet' es vital para la familia. "Mi hijo se comunica a través de esa pantalla para cosas tan sencillas como pedir agua, pedir ayuda, ir a la calle, llamarme, decir hola, adiós, ve nuestras fotos... Tiene lector visual y pictogramas para que Iván los pulse. Esta tablet no le va a servir a quien la haya robado", detalla la madre de Iván.

La familia da más detalles por si es posible localizar este comunicador tan importante para su hijo: es una pantalla grande y va dentro de un maletín rojo. Esta mañana ya han puesto la denuncia en Comisaría y se van a poner en contacto con negocios cercanos a su casa para ver si hay cámaras que hayan podido captar el robo. "Esto ha ocurrido en Icovesa y la Policía me ha dicho que la semana pasada también robaron cosas de un coche abriéndolos con unos dispositivos eléctricos que clonan la señal de las llaves del vehículo. Entiendo que para clonar estaban cerca de mí... Sólo pedimos que dejen el comunicador en un sitio que podamos 'salvarlo' porque ahora mi hijo sólo puede comunicarse con el llanto o el grito, sin saber qué es lo que quiere", denuncia Franco.