Verdad y fe en el mundo de hoy, en la Academia San Dionisio de Jerez

La Real Academia San Dionisio de Jerez vive otra importante jornada con la celebración de la sesión en la que Rafael Padilla González ofrecerá su discurso de ingreso como académico correspondiente por la provincia de Cádiz. El acto, que tendrá al catedrático de Derecho Mercantil como protagonista, está programado para la tarde de este martes, 10 de marzo, a las 19:30 horas, en la sede de la Real Academia (calle Consistorio 13, Jerez) con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título 'Verdad y fe en el mundo de hoy', la disertación plantea qué es en la concepción de la verdad y de la razón donde con más fuerza se deja sentir la crisis del mundo actual: en él, no hay verdades absolutas, se insiste en que no hay que buscar lo que no existe y se aconseja que nos conformemos con verdades parciales, fragmentarias y mudables.

En esas condiciones, los cristianos se ven abocados a una tensión inevitable: la fe no puede renunciar a la pretensión de hallar la verdad toda entera y tampoco se puede silenciar el anuncio de esa verdad.

Se parte, en primer lugar, de una descripción esquemática del relativismo, filosofía y actitud predominante en nuestro tiempo, examinando su devenir histórico, sus tipos, sus características principales y un pequeño esbozo de la crítica que merece tal posicionamiento, en la que se destaca su incompatibilidad radical con la defensa de los derechos humanos tal y como se definen en la Declaración que los recoge: un texto que avala el objetivismo moral y, por ende, claramente antirrelativista. Concluirá esa primera parte con una síntesis de los pilares básicos en los que se asienta el pensamiento postmoderno.

Se analizará, en la segunda, el desafío que el relativismo supone para la fe cristiana, no sólo en el campo de la moral, sino principalmente en el campo filosófico y religioso. Destaca en este ámbito la aparición de un novedoso relativismo religioso, una interpretación relativista de la religión que acaba equiparando las diversas religiones y negando el valor salvífico universal de la figura de Cristo.

Pero, siendo esa postura profundamente discutible, a la par debe tenerse también en cuenta que la afirmación del valor permanente de las verdades reveladas y de la figura central de Jesús, nada tiene que ver con la defensa de un dogmatismo ultraortodoxo. Una cosa es la relación de la conciencia con la verdad y otra cosa distinta es la justicia con las personas. Esto es, resulta admisible, y democráticamente inevitable, que la ordenación civil de la sociedad encuentre caminos diversos. La ausencia de posiciones humanamente excluyentes y la aceptación de un diálogo franco y sincero entre fe y razón fundamentan la necesaria apertura de la Iglesia al mundo y el intento de la reafirmación, en el marco de esa imprescindible dialéctica, de la validez de su doctrina como código moral.

De ahí, y es la tercera y última parte del discurso, que en esta coyuntura en la que se mezclan visiones distintas del hombre y del mundo, para el cristiano siga siendo imperativa la búsqueda de la verdad y, al tiempo, la exigencia que le obliga a difundirla. Basándose en textos de Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I y León XIV, se apuesta por recuperar la confianza en la razón y en sus posibilidades de conocer la verdad objetiva. Una razón, por supuesto humilde, dispuesta a plantearse de nuevo las cuestiones fundamentales de la existencia humana y que procure con sus propios métodos buscar respuestas.

Sin olvidar, que hablar de la verdad en la cultura contemporánea constituye una provocación, se exhorta al cristiano, en fin, a ejercer una diaconía de la verdad.

Algo, en conclusión, arduo, un camino plagado de dificultades, pero sin duda, absolutamente necesario, como luz, hacia dentro y hacia fuera, frente a tanta oscuridad, manipulación e incertidumbre.

La presentación del nuevo académico correspondiente estará a cargo de José Luis García Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional y numerario de la Academia San Dionisio.