Gran éxito del II Encuentro Poesía y Flamenco en Jerez

El sábado día 7, dentro de los actos del Festival de Jerez, la Asociación Pie de Página organizó su II Encuentro Poesía y Flamenco.

Un público numeroso y lleno de caras conocidas (la cantaora Tomasa Guerrero, La Macanita, el tocaor Fernando Moreno, el flamencólogo Joaquín López Bustamante, además de una nutrida representación del mundo literario de la provincia) abarrotó el patio del colegio Miguel de Cervantes.

Público asistente al II Encuentro Poesía y Flamenco de Jerez.

La presentación estuvo a cargo del poeta roteño Manuel Pacheco, que comenzó su intervención advirtiendo que, tanto la poesía y como el cante “son territorios del eco, porque ni el poema acaba con el último verso ni el cante se apaga en el silencio.” Tras recordar que no son pocos los poemas de Cernuda, Lorca, San Juan de la Cruz, Alberti, Borges, Machado o Miguel Hernández que han tenido una versión cantada por cantaores como José Mercé, José Soto Sordera, Luis de la Pica, José Menese, Enrique Morente, Camarón o Miguel Poveda, pasó a presentar a los tres protagonistas del acto: el poeta sevillano Víctor Jiménez (Premio Rosalía de Castro y Premio Fray Luis de León), el cantaor Juan Zarzuela “Zarzuelita” (Primer Premio Cante por Bulerías de Jerez, Primer Premio de Cante de Antequera y Premio Carlos Cano, entre otros muchos) y el tocaor Isaac Moreno.

En primer lugar habló el cantaor Juan Zarzuela que ilustró al público asistente con una charla en la que sintetizó con claridad y solvencia los orígenes de la soleá y sus diferentes tipos. A continuación, Víctor Jiménez leyó algunas soleares de su libro Tiros al aire, libro ilustrado por doce aguadas de escritor y pintor José Mateos y editado por Libros de la Herida. Algunas de estas soleares fueron cantadas por Juan Zarzuela que ejemplificó de manera magistral las diferentes variaciones de soleares (la de Utrera, la de Alcalá, etc) estableciendo un diálogo único entre el poeta y el cantaor.

Al final del acto, se brindó con vino de Jerez, cortesía de la bodega González Byass y se ofreció un aperitivo, en el que el público pudo continuar disfrutando de la compañía y el buen saber de tantos escritores y artistas.