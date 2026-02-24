La Federación Española de Municipios y Provincias celebra su 45 aniversario en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por los miembros del Gobierno local y representantes de la corporación municipal, ha ofrecido una recepción institucional a los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), órgano que ha elegido nuestra ciudad para celebrar una reunión, concretamente en el Conjunto Monumental de El Alcázar, con motivo del 45 aniversario de esta entidad.

En este contexto, la regidora ha agradecido a los integrantes de la Junta de Gobierno de la FEMP su estancia a Jerez, resaltando que es “un auténtico honor y una oportunidad para la ciudad” y ha destacado que “es importante que la FEMP salga de Madrid, es importante que esté presente en los distintos territorios, primero para que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan la importancia que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias y también para que los responsables de la Federación estemos a pie de obra, a pie de calle, en la realidad de los ayuntamientos”.

Al mismo tiempo, García-Pelayo ha hecho referencia a reuniones anteriores que tuvieron lugar en Adamuz y en Valencia, posibilitando conocer las consecuencias del trágico accidente de tren y de la DANA, y al momento en el que se organiza este encuentro en Jerez: “En este caso, hace muy poquitos días que hemos terminado unas inundaciones que han sido muy duras, especialmente para muchas familias que lo han perdido todo, que han tenido que estar fuera de sus casas, y especialmente han sido difíciles también para los agricultores que tienen daños, algunos casi irreparables”.

Además, la alcaldesa ha felicitado a la FEMP por el aniversario que cumple al alcanzar 45 años de historia y ha subrayado que “esta Junta de Gobierno va a tratar cuestiones que ocupan y que importan a los ciudadanos, asuntos en los que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos políticos”, añadiendo que “creo que la FEMP es un claro ejemplo de que cuando tendemos la mano, cuando tenemos ganas de llegar a acuerdos, somos capaces de entendernos grupos políticos con distinta ideología porque tenemos muy claro, como alcaldes y alcaldesas, que lo primero es mejorar la vida de la gente. Las propuestas que llevamos a esta Junta de Gobierno son importantes y que se aprueben en Jerez es motivo de doble orgullo para mí”.

Durante el desarrollo de este acto, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad, dedicatoria que también han rubricado todos los componentes de la Junta de Gobierno de la FEMP, quienes han recibido un obsequio de manos de la alcaldesa a modo de recuerdo de su visita a la ciudad, tratándose de una lámina que representa el Cabildo Viejo.

En esta recepción oficial, han tomado la palabra los portavoces de los diferentes grupos políticos de la Junta de Gobierno de la FEMP: Aida Castillejo Parrilla (Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Pdemos), José María Bellido Roche (PP) e Inés Rey García (PSOE), quienes han coincidido en remarcar la hospitalidad de la ciudad y la relevancia del municipalismo en la acción que desempeñan los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano, reivindicando una financiación local más justa y equitativa ante las competencias que asumen y las necesidades a las que se hace frente desde lo municipal.

Por último, los representantes de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias han podido disfrutar en la Bodeguita Municipal de algunos de los sabores de nuestra tierra al degustar tocino de cielo y queso con uvas maridado con vino dulce y oloroso, haciendo Jerez una demostración de algunos de los atractivos que la han convertido en Capital Española de la Gastronomía 2026.

Posteriormente, todos los asistentes se trasladaron a pie al Alcázar de Jerez, sede de la convocatoria de reunión que ha sido presidida por la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo.