El poder femenino del audiovisual andaluz se da cita en Jerez

La Sala El Espejo de Jerez se convirtió este jueves en un espacio de encuentro, inspiración y reivindicación con la celebración de 'Mujeres de Cine', una cita que reunió a tres referentes del audiovisual andaluz en una conversación que mezcló emoción, experiencia y compromiso con la igualdad.

Organizado por la Escuela de Artes Escénicas y Cine de Jerez y El Espejo Producciones, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el encuentro llenó la sala, confirmando el interés del público jerezano por un formato que une cultura, reflexión y talento femenino.

Un diálogo sobre el poder transformador del cine

Durante casi dos horas, Alicia Núñez, Marichu Sanz y Rocío Sepúlveda compartieron sus trayectorias y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que afrontan las mujeres dentro del cine.

El debate, cercano y dinámico, puso de relieve cómo el cine no solo es arte y entretenimiento, sino también una herramienta de transformación social y de igualdad. “El talento femenino no necesita cuota, necesita espacio y confianza. En la animación y el cine infantil, hay una nueva generación de creadoras andaluzas que están marcando tendencia”, señaló Alicia Núñez, productora y directora de animación nominada a los Premios Goya 2026 y miembro de la Academia de Cine. Por su parte, Marichu Sanz, una de las directoras de casting más reconocidas del país, reivindicó la importancia de crear redes profesionales entre mujeres: “Cuando una mujer dirige, produce o selecciona talento, cambia la historia que se cuenta y cómo se cuenta. Andalucía tiene una cantera de actrices, guionistas y técnicas impresionante que merece más visibilidad”.

La guionista y directora Rocío Sepúlveda, autora de cortometrajes premiados en festivales nacionales e internacionales, aportó una mirada más íntima: “Mi cine nace de lo cotidiano, de las historias de mujeres anónimas que rara vez vemos en pantalla. Encuentros como este demuestran que hay una necesidad real de contar desde la emoción y la autenticidad”.

Un evento para inspirar y conectar

La cita estuvo presentada por María Espejo, directora de la Escuela de Artes Escénicas y Cine de Jerez y de El Espejo Producciones, quien destacó la importancia de acercar referentes femeninos al público local: “Queremos que las jóvenes jerezanas, gaditanas, andaluzas… vean que hay un lugar para ellas en el cine, en la producción, en la dirección y en todos los oficios del audiovisual. 'Mujeres de Cine' nace para eso: para inspirar y abrir caminos”.

Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad de la Diputación de Cádiz, destacó la importancia de este tipo de encuentros para seguir avanzando hacia una igualdad real en el sector audiovisual: “Mujeres de Cine es un espacio para visibilizar el enorme talento femenino que tenemos en Andalucía. La igualdad se construye reconociendo a las mujeres que están dejando huella en la cultura, abriendo puertas y rompiendo estereotipos en profesiones donde históricamente han tenido menos presencia”, señaló la diputada.

El encuentro contó con una notable asistencia de profesionales del sector, estudiantes, docentes y público general, que participaron activamente con preguntas y reflexiones. Las asistentes destacaron la cercanía de las ponentes y el carácter inspirador del diálogo, que se cerró con un mensaje compartido: seguir impulsando una industria más diversa, justa y comprometida con la igualdad.

Un paso más hacia una cultura con acento femenino

'Mujeres de Cine' se consolida así como una de las actividades más significativas del otoño cultural jerezano, reforzando el compromiso de la ciudad con la igualdad de género, la educación y la cultura como motor social. Una cita que confirma que Jerez mira al futuro con acento femenino y con la cámara puesta en la igualdad.