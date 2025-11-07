Ateneo Siglo XXI se suma al Día Internacional del Flamenco con la presencia de María del Mar Moreno y Carlos Aguilar

Ateneo Siglo XXI de Jerez se suma a la conmemoración del Día Internacional del Flamenco y qué mejor forma de hacerlo que organizando dos actividades dentro de la programación preparada por la Asociación Unidos por Santiago.

Ateneo Siglo XXI viene desarrollando en los barrios jerezanos el programa 'Cultura a pie de barrio', con el objetivo de dar a conocer su historia, su cultura, su patrimonio y sus costumbres, la gran aportación que hacen a nuestra ciudad. En días pasados, la presidenta de Ateneo Siglo XXI entregó a la presidenta de la Asociación Unidos por Santiago, Mercedes Narbona, el cartel anunciador de este programa cultural; un cartel elaborado por la joven diseñadora ateneísta, Samantha Seda, en el que, sobre una bellísima imagen de Antonio Risquette, se destaca la fuerza y la capacidad de transformación de uno de los barrios más señeros de Jerez, el Barrio de Santiago.

Las dos actividades que organizará Ateneo Siglo XXI los días 12 y 13 de noviembre quieren ser una modesta aportación a la mejora del barrio que está impulsando la Asociación Unidos por Santiago con la colaboración de entidades y artistas, cumpliendo así ese objetivo con el que trabaja esta asociación: mejorar la vida de las personas y de la sociedad a través de la cultura.

Así, el 12 de noviembre, a las 18 horas, la bailaora jerezana y universal, ateneísta de honor María del Mar Moreno moderará una mesa de debate sobre el Flamenco. Intervendrán: Fran Pereira, periodista y presidente de la Cátedra de Flamencología, Manolo Naranjo, experto folklorista y secretario de la Cátedra de Flamencología, María José Gómez Cruzado, investigadora y mediadora cultural en el Flamenco y Carlos Aguilar, historiador cinematográfico y musical, especializado en la presencia del Flamenco en el cine. Será en Jindama, en pleno Barrio de Santiago, un lugar cálido que aúna la los sabores tradicionales con la gastronomía moderna, muestra del proceso de cambio por el que lucha el barrio.

El día 13 de noviembre, a las 18,30 horas, tendrá lugar el Taller 'El Flamenco en el Cine', impartido por el experto Carlos Aguilar, quien visita expresamente nuestra ciudad para sumarse a esta conmemoración. Esta masterclass se llevará a cabo en uno de los lugares que ha venido representando el abandono que sufre el Barrio de Santiago: el antiguo Asilo San José, en calle Taxdirt, fundado en 1485 como Hospital de la Sangre, pasó a ser asilo en 1852, según recogen los estudios de Antonio Mariscal y Joaquín Portillo. Se trata de un edificio de portada barroca del siglo XVIII que cerró en 2011, quedando abandonado. En la actualidad, el Ayuntamiento lo ha cedido a la Fundación Aspanido, que está llevando a cabo una ingente labor de limpieza y acondicionamiento que le permita desarrollar su labor social en las mejores condiciones. Ateneo Siglo XXI se une al Barrio de Santiago, a las personas y entidades que trabajan activamente por la revitalización del barrio.