Feria del Caballo: Las casetas tradicionales se reivindican frente a las casetas-discotecas

El regreso de la Feria del Caballo tras la pandemia ha puesto de manifiesto la paulatina pérdida de valores y de identidad de la principal fiesta jerezana, uno de los eventos de mayor proyección exterior de la ciudad que, desde hace tiempo, arrastra el deterioro de muchas de sus tradiciones y costumbres, lo que a juicio de los socios de algunas de las casetas con más solera en el recinto ferial supone una amenaza para su buena imagen y prestigio.

Frente a la decadencia de la fiesta, una veintena de casetas han decidido unirse para tratar de devolver a la Feria del Caballo su esplendor y preservar el disfrute de jerezanos y visitantes en torno a algunas de sus señas de identidad más arraigadas, como son el vino, los caballos y el flamenco.

La Asociación de Casetas Tradicionales (recuperemoslaferia@hotmail.com), en proceso de constitución, nace con la aspiración de convertirse en altavoz de las sensibilidades de muchos jerezanos que se sienten desplazados y erigirse así en plataforma de defensa de estas señas de identidad para que “la Feria del Caballo no pierda su encanto y su razón de ser”.

La asociación considera que la caseta, en su concepto clásico, es pieza fundamental del engranaje de la feria, el epicentro de la celebración sin el que no existiría y principal garante de la continuidad de las tradiciones frente a la proliferación de casetas-discotecas, que identifican como uno de los principales problemas del menoscabo de la fiesta.

Precisamente, la protección de las casetas de corte tradicional y el mayor control de las casetas-discotecas, así como de su presencia en las calles principales del Real, figuran entre las propuestas que la asociación quiere trasladar al Ayuntamiento, para lo que una vez constituida, solicitará una reunión con la alcaldesa, Mamen Sánchez, a fin de ofrecerse a colaborar en los foros de consulta con los sectores implicados, como caseteros, hosteleros, ganaderos…, para la organización de la Feria.

En este sentido, los integrantes de la asociación defienden la caseta tradicional, donde tienen cabida la “comida y hostelería de calidad, el buen ambiente y personas de todas las edades, con sevillanas de fondo, música en directo y espectáculos flamencos”, frente a la casetas-discotecas, “cuyo concepto y ambiente nada tienen que ver con la tradición de la Feria de Jerez”.

“Nuestra pretensión no es vetar absolutamente a nadie, pero es imprescindible un mayor control de estas ‘discotecas’ instaladas en el Real y en cuyo interior se han producido situaciones muy desagradables con altercados de enorme magnitud que, no sólo causan verdadero miedo a las personas que estén por sus alrededores, sino que también merman la reputación de nuestra feria”, señala la asociación en un manifiesto, en el que aboga por “regular la existencia límites y ubicación de este tipo de casetas a fin de que no perjudiquen la imagen, ni el disfrute y desenvolvimiento habitual del día a día feriante”.

Las casetas tradicionales conciben la Feria del Caballo como un espacio en el que “los jerezanos pueden dejar las preocupaciones a un lado por una semana y vivir unos días de amistad en torno a nuestras costumbres y señas de identidad”, motivo por el que defienden igualmente la necesidad de garantizar el disfrute de los jerezanos, entre ellos los que realizan un “notable esfuerzo económico” para garantizar su existencia y continuidad, sin renunciar al carácter abierto y universal de la feria, que como “reclamo turístico de primer nivel”, tiene un gran impacto positivo sobre la economía local.

La asociación ve igualmente la necesidad de arbitrar medidas de apoyo al flamenco y al paseo de caballos y enganches, frente al “deterioro progresivo de la tradición y la imagen de la feria, ejemplo de convivencia entre la fiesta y la cultura”, y cuyo prestigio, consideran, depende en buena medida del cuidado de estas tradiciones.