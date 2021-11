Cómo cambiar de banco o de compañía eléctrica sin moverse de Los Claustros

Ganemos Jerez considera que el Ayuntamiento debe apostar por nuevas formas de producir y consumir, ofreciendo su apoyo a las empresas locales de economía social y dando ejemplo desde la administración pública.

"Existen alternativas al consumo a la hora de cubrir nuestras necesidades vitales del día a día como la energía, la vivienda, los ahorros en el banco, la ropa que vestimos o el consumo de alimentos, por poner ejemplos", señala la formación municipalista en un comunicado, en el que anima a la ciudadanía a visitar la Feria de la Economía Social, que organiza el Ayuntamiento a través de la Delegación de Reactivación Económica del 12 al 14 de noviembre en Los Claustros, y en la que participan empresas locales que fomentan estas alternativas de consumo.

Según Ganemos, hasta hace poco, estas alternativas no siempre estaban al alcance de cualquier persona por puro desconocimiento, falta de implantación, dificultad en el acceso, etc. Sin embargo, prosigue, "cualquier vecino de Jerez puede cambiarse a día de hoy a una distribuidora eléctrica en la que pagará una factura de la luz al precio que viene pagando, pero sabiendo que el beneficio empresarial se reinvierte en sostenibilidad y no en engrosar las indemnizaciones de directivos de las grandes compañías eléctricas".

La agrupación electoralista explica en su nota que lo mismo ocurre con el banco, ya que "cualquier persona puede optar por entidades que dan los mismos servicios que su banca actual pero que reinvierten los beneficios en proyectos sociales de verdad, no como en las campañas de marketing blanqueadoras de los bancos generalistas". Y "también se puede consumir en cooperativas que revierten en la economía de Jerez, apostando por un producto de calidad contrastada y que genera tejido productivo", añade.

La Feria de la Economía Social aglutina estos proyectos y muchos otros que van a darse a conocer, como las experiencias de cohousing y de autoproducción de energía, explica la formación, no sin insistir en que "tanto el Ayuntamiento como otras administraciones, tienen que sumarse a promover cambios en las formas de producir y consumir".

En este sentido, indica, en la Feria se darán cita algunos de los mejores ejemplos cercanos de experiencias de interés e inteligencia colectiva: comunidades energéticas netamente andaluzas de Huelva o Granada, experiencias de vivienda colaborativa en Sevilla, moda sostenible hecha en Jerez y numerosos ejemplos de finanzas éticas que ya son una realidad en nuestro municipio.

"Creemos que las entidades y empresas que participan en la Feria de Economía Social ofrecen un modelo de vida alternativo, comprometido y saludable; se trata de propuestas éticas, sostenibles, que cuidan al consumidor y son responsables con nuestro entorno. Si hay algún camino para salir del atolladero económico de Jerez tiene que ser una vía distinta, que genere economía pegada a las personas y al medio que nos sustenta. Y existe un camino ya iniciado, que hay que seguir y del que se dará buena cuenta en esta nueva edición de la Feria de la Economía Social", explica Ruben Zaya, integrante de Ganemos Jerez.