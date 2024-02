Feria de Jerez: 'castigan' con cambios de ubicación a varias casetas por incumplir las ordenanzas

Aviso a navegantes. El plano provisional de la Feria del Caballo de Jerez aprobado por la junta de gobierno local contempla cambios importantes en algunas casetas con cierta solera ya en el recinto ferial, ya sea por cambio de ubicación ya sea por la retirada de la adjudicación a sus titulares, modificaciones que obedecen a incumplimientos en la última edición de las ordenanzas, reflejados en las actas incoadas por la Delegación de Fiestas.

Según la información recabada por este medio, entre las casetas afectadas por la primera decisión de calado sobre la organización de la Feria de Jerez 2024 adoptada por el nuevo gobierno local figuran La Paquera, La Ventana, Caché y Gaboral, todas ellas ubicadas en las calles Lola Flores y la Paquera de Jerez (antiguo Paseo Principal).

La medida responde principalmente a incumplimientos por unir casetas de distintos adjudicatarios retirando los paneles de separación entre sus estructuras para ganar espacio para su explotación como ‘discotecas’ o para su aprovechamiento como reservado exclusivo para socios, amigos, clientes…

En los casos reseñados, con el traslado se pretende evitar que un mismo casetero con acuerdos para la explotación de dos casetas anexas de distintos adjudicatarios caiga en la tentación de 'correrlas' para disponer de mayor espacio. Los huecos de las casetas 'castigadas' serán ocupados por nuevos adjudicatarios -el plano provisional de la Feria contempla un total de 174 casetas, cuatro más que en la edición de 2023- o se destinarán a la ampliación de casetas vecinas que lo habían solicitado formalmente -la Peña Tío José de Paula, por ejemplo, que se ubica entre dos de las ‘castigadas’ en la calle Lola Flores, gana un módulo-.

Los más afortunados, entre los 'castigados', mantienen la ubicación en la misma calle -por ejemplo, cruzando de acera-, pero en algún caso el traslado supone un cambio de la zona noble del Hontoria a otras calles menos vistosas. También hay casetas distintas a las anteriores que con el cambio de ubicación pierden terraza al dejar de ser esquina, y otras -como la de una compañía eléctrica, también ubicada en la calle Lola Flores, que en los últimos años funcionaba como discoteca y vigilantes de seguridad impedían el acceso durante las horas de la comida a toda persona que no tuviera reserva aunque la caseta estuviera vacía-, a las que directamente no se renueva la adjudicación y desaparecen de la Feria.

Los traslados también afectan a las casetas del PP y el PSOE, en este caso se entiende que para dar ejemplo por su transformación en discotecas en horario nocturno, que se desplazan al final de la calle Manuel Soto 'Sordera' -la misma en la que se ubicaban- hacia El Bosque.

En los cambios introducidos, según las fuentes consultadas por Diario de Jerez, también se ha procurado avanzar en la eliminación de casetas de un único módulo, de las que cada vez quedan menos y a cuyos titulares se viene ofreciendo desde hace algunos años la posibilidad de ampliar su espacio, generalmente previo cambio de ubicación, a lo que aún hay algunos que se resisten.

Ésta, precisamente, es una de las reivindicaciones trasladadas por Hostelería de Jerez al Ayuntamiento en la primera toma de contacto mantenida esta misma semana para conocer sus surgencias y avanzar en la mejora de la Feria del Caballo. La asociación que agrupa a gran parte de los hosteleros de Feria defiende la necesidad de apostar por casetas más grandes para poder hacer frente con ciertas garantías a los costes que implica este evento, ya que “las casetas de un módulo no son rentables”, esgrimió su presidente, Alfredo Carrasco tras la reunión.

El Ayuntamiento notificó el miércoles a los adjudicatarios de las 174 casetas de la Feria del Caballo su ubicación y número de módulos -sólo de su caseta, ya que el gobierno local no ha facilitado el plano provisional con la relación completa de las casetas para esperar a tener el definitivo a finales de marzo, en el que suele haber cambios por renuncias de última hora que obligarán a realizar algunos ajustes-.

Los cambios no han sentado nada bien a los adjudicatarios y caseteros ‘castigados’, que presentarán sus alegaciones aunque, según las mismas fuentes, la decisión tiene difícil marcha atrás. Algunos de los afectados se sienten cabezas de turco por una decisión que consideran arbitraria. No en vano, aseguran que incumplimientos de las ordenanzas como los esgrimidos para justificar su traslado están a la orden del día en la Feria de Jerez, por lo que no entienden que se hayan adoptado medidas sólo contra unos pocos.

Ojo con los incumplimientos este año

Con estas modificaciones, el gobierno del PP lanza una advertencia velada a los adjudicatarios de las casetas sobre las consecuencias de los incumplimientos en futuras ediciones. No en vano, la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunció días atrás en declaraciones a Radio Jerez cambios, que podrán apreciarse en la edición de este año y que “marcarán un antes y un después” de la Feria. Acto seguido, la regidora jerezana aludió a la necesidad de hacer un "esfuerzo" frente al incumplimiento de las ordenanzas, que identificó como uno de los principales problemas que arrastra la principal fiesta jerezana.

Fuentes municipales aseguran que el gobierno local pondrá especial celo este año con los incumplimientos y que no le temblará el pulso a la hora de aplicar las sanciones correspondientes de cara a próximas ediciones de la Feria. De hecho, añaden, cuando se firmen los acuerdos de adjudicación con los titulares, una vez se apruebe el plano definitivo, posiblemente se lea la cartilla a casetas a las que también se ha cogido la matrícula porque sus fachadas, tipo de música, volumen… dejan mucho que desear y se alejan de lo que estipulan las ordenanzas.