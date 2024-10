Jerez celebra la vida con la cultura: comienza la Feria del Libro

El olor a libro nuevo. La sensación de aquellos que son tesoros por ediciones especiales. Las manos de un niño toqueteando las portadas sin saber si llevarse uno más de la saga de Los Futbolísimos u otro de niños y magia. En el jardín, un grupo de mujeres espera impaciente que sean las siete para tener cerca a Megan Maxwell y un matrimonio busca la sala en la que se expone la obra de Manuel Ruiz Ortega.

Los Claustros de Santo Domingo se ha convertido este jueves en cuestión de minutos en un hervidero de querer saber, de querer leer, de cultura. Jerez ha inaugurado su Feria del Libro y durante cuatros días se abre al público a lo grande.

En la presente edición participan un total de 32 entidades, de las cuales, 18 corresponden a librerías y editoriales, y 14 son instituciones públicas, culturales y sociales, que presentarán al público tanto su oferta editorial como los diversos servicios educativos que desarrollan para el fomento de la lectura.

La alcaldesa, María José García-Pelayo abrió con un brindis institucional la nueva edición junto a la escritora Julia Navarro, compañeros de Corporación, autores, libreros y personalidades del mundo de la cultura y la sociedad jerezana. "Es la primera vez que hay cola para entrar en la Feria, es un buen síntoma. Síntoma de que la gente de Jerez tiene ganas de cultura, de libros, una señal del buen estado de salud que tiene nuestra ciudad. Lo decía Caballero Bonald, celebramos la vida con la literatura", subrayó la alcaldesa.

"Queríamos darle un giro a la Feria del Libro, queríamos potenciarla y creo que en esta edición hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo importante. Seguro que hay muchísimas cosas que mejorar, otras nuevas que hacer, pero lo hemos hecho con extraordinaria ilusión y pensando en que siempre hay que crecer", añadió García-Pelayo.

La regidora agradeció la presencia de Julia Navarro, así como todos los autores que van a estar en la Feria del Libro. "Quiero dar las gracias a nuestros grandes genios de la literatura que estén aquí y también a los genios locales, porque hemos hecho una firme apuesta por ellos y por ellas. Si hace unos días agradecía a la Asociación Jerezana de Artes Escénicas y Audiovisuales el que promocionen la celebración del Festival de Cine Con Acento, que iniciaremos la semana que viene, en el día de hoy agradezco también al gremio de libreros cómo se ha involucrado", remarcó la alcaldesa, quien también tuvo palabras de recuerdo a Francisco Carrasco.

"La Feria del Libro es para todos y todas. Habrá actividades para todos los públicos. No solamente hay libros, sino que habrá conferencias, presentaciones, firmas de libros, talleres, música, teatro... Hay de todo dentro de estos Claustros. Vamos andando hacia la Capitalidad Cultural del año 2031. Con esta Feria del Libro sumamos a esta candidatura", concluyó García-Pelayo.

Precisamente, la escritora Julia Navarro apoyó la candidatura jerezana señalando que "Jerez debe ser la Capital Cultural de Europa y no me cabe la menor duda de que lo va a conseguir". "Es la primera vez que vengo a la Feria del Libro de Jerez y quiero decir que me ha sorprendido, sobre todo por la implicación de los libreros", declaró la escritora madrileña.

"Sin librerías no hay cultura. Y me ha sorprendido también por la apuesta de la ciudad, de los lectores, de todas las personas que están esperando para participar. Hoy creo que Jerez es una capital de la cultura también en España, como lo va a ser dentro de muy poco en la Capitalidad Europea. Me apunto además al Centenario de Caballero Bonald, sería un honor. Seguro que va a ser muy importante porque la Fundación es una entidad que marca realmente el calendario cultural de Jerez, Andalucía y España. La cita de 2026 va a ser una cita ineludible para todos los que amamos la cultura y amamos los libros. Espero venir", señaló Navarro.

La reconocida periodista y escritora no sólo tuvo palabras de cariño hacia la ciudad, sino que participó en un encuentro con sus seguidores, lectores que llenaron el Refectorio de los Claustros en pocos minutos para poder escucharla y charlar sobre su última obra El niño que perdió la guerra.

Megan Maxwell revolucionó la Feria y, como se esperaba, la expectación por su presencia fue extraordinaria. Presentó en el patio exterior de los Claustros su obra Las guerreras Maxwell, 9. Libre como el viento. Durante la primera jornada de la Feria también tuvo como protagonistas a los niños con 'Títeres literarios', a cargo de la Compañía La Gotera de Lazotea, y el taller infantil 'La escritura a través del tiempo', a cargo de Albanta Educación.

Programa del 4 de octubre

11.00 h. y 12.00 h. El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)

11.30 h. Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores a cargo de Estudio Bosa. En coordinación con el Área del Mayor (Sala De Profundis)

13.00 h. Reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio de Jerez. En coordinación con la Delegación de Educación (Refectorio)

18.00 h. Presentación del libro Las lágrimas de Iliria de Óscar Lobato (Refectorio)

18.00 h. ‘Cuentacuentos musicalizado’ con el Conservatorio Profesional Joaquín Villatoro (Patio exterior)

19.00 h. Taller de estampación dirigido al público infantil a cargo de Estudio Bosa (Sala De Profundis)

19.00h. – 21.00 h. Visita de personajes de animación

19.00 h. Firma de Óscar Lobato, autor de Las lágrimas de Iliria

19.00 h. Presentación del libro Todo vuelve de Juan Gómez Jurado. Presenta Adrián Otero (Refectorio)

19.00 h. Narración dinamizada del libro infantil/juvenil Galaxia Belengard de Alejandro Cárdenas (Patio exterior)

20.00 h. Firma de Juan Gómez Jurado

20.00 h. Cuentacuentos y taller del libro Operación pico cerrado de Ana Hochenleyter con la colaboración de Mary You (Sala Cerchas)

20.00 h. Entrega de premios ‘Por Jerez pierdo la cabeza’ (Refectorio)

21.00 h. Concierto en acústico de Javier Ruibal (Patio exterior)