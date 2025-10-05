Feria del Libro de Jerez: de menos a muchísimo más, con matices

"Muy bien". Son las dos palabras más pronunciadas en el balance que libreros y editores en general han realizado este domingo de la Feria del Libro de Jerez. Celebrada en los Claustros de Santo Domingo desde este pasado miércoles, 1 de octubre, el acontecimiento literario consigue afianzarse en el calendario de citas anuales destacadas de la ciudad, marcando así un "cambio de dinámica".

La valoración es, sin duda, "muy positiva", y así lo ha manifestado la mayoría de los stands participantes en la feria, que han sido más de una veintena. "Estamos muy contentos. Ha habido muchos visitantes y las ventas han estado bien. Aunque el miércoles empezó floja la cosa, a partir del jueves todo empezó a mejorar de forma acelerada. El sitio es inmejorable y la programación ha estado muy bien en general, con muchas actividades".

Uno de los aspectos que más han valorado los participantes ha sido la presencia de firmas destacadas cada día, "algo que ya ocurrió el año pasado y que ha supuesto un salto para la feria, que ha atraído mucho público". A este respecto, sin embargo, se demanda que también se cree una fórmula, "quizás enmarcada en uno de los días o de una manera especial, para que se hagan presentaciones también de firmas no tan célebres, lo que le aportaría también mucha más calidad al evento".

También se ha valorado la ampliación del horario, el anuncio de la programación por megafonía y la música ambiente. "Hemos visto que este año el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en la feria, los trabajadores se han implicado muchísimo y el trato ha sido muy bueno. Nos hemos visto muy arropados. Más o menos ventas, lo cierto es que el público ha respondido y eso es importante".

Por su parte, firmas nuevas en la feria han valorado que, aunque las ventas no han sido abultadas para algunos de ellos, "sí se ha acercado mucha gente a conocernos y eso también es importante. Se han interesado. Hemos cumplido con las expectativas que teníamos. Nos gustaría repetir el próximo año. El sitio nos parece espectacular, el trato y la programación también. Nos parece muy bien que se hayan sumado nuevos espacios de los propios Claustros a la feria".

Un balance al que algunos han añadido aspectos mejorables: como adaptar el tamaño de los stands a las necesidades de espacio de cada librería o editorial, "porque hay participantes que no requieren mesas muy grandes, y así habría sitio para más entidades. No sé cómo se podrá hacer, una reorganización de los espacios, pero algunos stands nos sentimos un poco apretados y a poco que haya un grupo viendo libros, el pasillo se queda pequeño".

Incluso, hay quien ha señalado que los Claustros se quedan pequeños y que Jerez "debería atreverse, dar un salto a una ubicación mayor y en plena calle". Un aspecto que otros participantes han rechazado "porque la Feria ha dado muchas vueltas sin resultados y es aquí, en los Claustros, donde debe quedarse".

También se proponía trasladar algunas actividades a la zona alta para no colapsar de público y que se pueda pasear más ampliamente por la galería. "Los cuentacuentos deben desarrollarse en un ambiente más íntimo, en otro de los espacios habilitados que se han sumado este año".

Apuesta por una feria infantil y juvenil

La afluencia de público ha sido también un motivo por el que libreros plantean al Ayuntamiento la posibilidad de hacer una feria del libro infantil y juvenil. "Quizás sería el momento después de la respuesta que hemos tenido", apuntan.

También se ha analizado la presencia de librerías de viejo o de ocasión en la feria. Algunos creen que este mercado "debería tener su propia feria y no estar presente aquí. Es la oportunidad para que Jerez destaque por este tipo de ferias del libro a lo largo del año".

Sin embargo, otras voces recuerdan que cuando "a la feria del libro no quería venir nadie porque no estaba afianzada, eran estas librerías las que apostaron por ella, y aquí siguen. No se las puede apartar ahora, dejar solas. Y si se hace una feria para ellas, tendría que ser acompañadas y con el nivel de actividades que se ha programado en los Claustros".

Récord histórico de 17.300 visitantes

El Ayuntamiento de Jerez ha realizado un balance de la Feria del Libro, con una asistencia alcanzando los 17.300 visitantes, una cifra sin precedentes que consolida este evento como una de las grandes citas culturales de la ciudad. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su satisfacción por el éxito alcanzado y ha querido “agradecer a todos los escritores de Jerez, a las librerías y a las editoriales su implicación para que esta edición haya sido un éxito, reflejado en la gran afluencia de público que hemos vivido durante estos días”.

García-Pelayo ha subrayado que esta edición ha supuesto “una apuesta por los autores propios, por quienes están contribuyendo a enriquecer nuestra cultura desde dentro y fuera de la ciudad”, y ha añadido que la feria ha sido “para todos los gustos y para todas las edades: los mayores, los jóvenes, con músicos, artistas y creadores de nuestra tierra también, y con numerosas actividades educativas y lúdicas en torno al fomento de la lectura y la cultura”.

Con más de 70 actividades programadas directamente por el Ayuntamiento y otras muchas impulsadas por las editoriales, librerías y asociaciones culturales participantes, la Feria del Libro de Jerez ha mostrado su carácter abierto, colaborativo y diverso, consolidándose como un evento en el que todos los públicos han tenido su espacio.

Homenaje a Antonio Gallardo, referente de las letras para Jerez

Uno de los momentos más emotivos de esta edición, según ha destacado la alcaldesa, ha sido el homenaje a Antonio Gallardo, figura imprescindible de las letras jerezanas, que reunió en la jornada del sábado a poetas, escritores y voces de Jerez en un acto cargado de sensibilidad, reconocimiento y música.

La alcaldesa ha señalado a su vez que esta cita es también “una oportunidad para relacionarnos y poner cara a autores que triunfan a nivel internacional”, recordando algunos de sus nombres, como José Antonio Marina, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra o Marta Robles, periodista y escritora que esta mañana presentaba su última novela Amada Carlota.

Apoyo masivo a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura

La Feria del Libro ha sido también escenario de un apoyo masivo a la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. Numerosos visitantes se han sumado a la iniciativa mediante la firma del manifiesto de adhesión, así como a través de los códigos QR instalados en los Claustros y la página web oficial de la candidatura, registrándose unas 800 adhesiones.

A su vez, la candidatura ha recibido el respaldo expreso de las grandes firmas y personalidades del mundo de la cultura que han pasado por la feria durante esta edición, entre los que se encuentran los nombres de Paloma Sánchez-Garnica, Daniel Corpas, Javier Sierra, Cherry Chic, Violeta Reed, Marta Robles, y los autores de Carmen Mola, es decir, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.

De este modo los Claustros de Santo Domingo se han convertido en un reflejo del espíritu y de la ilusión que representa Jerez 2031, consolidando el compromiso de la ciudad con un proyecto común que conecta cultura, participación, inclusión, transformación y futuro.