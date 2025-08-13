Fernando García Durán y Tuty Márquez inauguran su cita anual con el Museo Arqueológico de Jerez
Los ceramistas expondrán desde este jueves, a las 20,30 horas, la muestra 'Fuego'
Los ceramistas Fernando García Durán y Tuty Márquez inaugurarán este jueves, 14 de agosto, a las 20,30 horas, su exposición 'Fuego', en el Museo Arqueológico de Jerez. La muestra estará abierta hasta el día 6 de septiembre. El horario de visita será el mismo del Museo: martes a sábado de 9:00 a 14:00 horas. La entrada es libre.
Esta exposición de cerámicas se viene celebrando desde el año 1997 (excepto el tiempo que el Museo estuvo en obras), con diferentes temáticas y obras en cada edición. En esta ocasión, la muestra recoge piezas con colores que son de fabricación propia creados, por ejemplo, a base de tierra recogida en el campo, entre otros materiales.
Una ocasión única para descubrir la labor artesanal y profundamente creativa de ambos artistas jerezanos.
