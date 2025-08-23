Fernando Soto, Mara Rey y Coral de los Reyes llenan de embrujo el barrio de San Mateo
Su actuación, enmarcada dentro de las actividades previas a la Fiesta de la Bulería
Capullo de Jerez, Dolores Agujetas, Diego Carrasco y el grupo de Antonio Malena clausuran la 58 Fiesta de la Bulería
Fernando Soto, Mara Rey y Coral de los Reyes pusieron la nota de color a la Plaza Belén en la noche del pasado jueves dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento como aperitivo a la 58 edición de la Fiesta de la Bulería.
Arropados por un elenco musical extenso, los jerezanos exhibieron su mejor repertorio, un repertorio en el que el arte, la elegancia y el saber estar sobre el escenario fue la nota común.
El público disfrutó de lo lindo tanto del flamenco más tradicional como de la copla, dos variantes que los tres saben manejar y dominar a su antojo.
