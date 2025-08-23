Fernando Soto, Mara Rey y Coral de los Reyes llenan de embrujo el barrio de San Mateo

Fernando Soto, Mara Rey y Coral de los Reyes pusieron la nota de color a la Plaza Belén en la noche del pasado jueves dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento como aperitivo a la 58 edición de la Fiesta de la Bulería.

Mara Rey, en un momento de la velada. / Rina Srabonian

Arropados por un elenco musical extenso, los jerezanos exhibieron su mejor repertorio, un repertorio en el que el arte, la elegancia y el saber estar sobre el escenario fue la nota común.

Coral de los Reyes, en otro momento de la actuación. / Rina Srabonian

El público disfrutó de lo lindo tanto del flamenco más tradicional como de la copla, dos variantes que los tres saben manejar y dominar a su antojo.