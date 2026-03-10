El Festival de Cine con Acento de Jerez abre la convocatoria de su cuarta edición con nuevas categorías

Hasta el 31 de mayo de 2026 se abre oficialmente la convocatoria para la cuarta edición del Festival de Cine con Acento de Jerez, una cita que continúa consolidándose como un espacio de referencia para el talento cinematográfico que celebra la identidad, la diversidad cultural y las historias contadas desde el territorio.

Fiel a su esencia, el festival mantiene su apuesta por el cine con acento, ampliando este año su mirada más allá de nuestras fronteras. En esta nueva edición, Andalucía abre sus puertas a Europa con la incorporación del Premio al Mejor Largometraje Europeo, una de las grandes novedades del certamen.

La convocatoria estará abierta a cortometrajes y largometrajes, reafirmando el compromiso del festival con la creación audiovisual en distintos formatos y géneros.

Nuevos premios y secciones destacadas

* Premio al Mejor Largometraje Europeo, reforzando el diálogo cultural entre Andalucía y el resto de Europa.

* Premio Capital Gastronómica Jerez 2026 a una producción audiovisual cuya temática central esté vinculada a la gastronomía, poniendo en valor la cultura culinaria como expresión artística y narrativa.

* Premio Festival de Jerez al mejor documental con raíces, destinado a obras que profundicen en la identidad, historia y evolución del flamenco como patrimonio cultural.

Asimismo, el festival mantiene sus categorías ya consolidadas.

En Cortometrajes:

*Premio al Mejor Cortometraje Documental.

*Premio al Mejor Cortometraje de Ficción.

*Premio al Mejor Cortometraje de Animación.

*Premio Mejor Dirección Joven.

*Mención especial a Mejor Interpretación.

En Largometrajes:

*Premio al Mejor Largometraje Documental.

*Premio al Mejor Largometraje de Ficción.

*Premio Mejor Largometraje Europeo.

*Mención especial a la Mejor Interpretación.

Con esta cuarta edición, el Festival de Cine con Acento reafirma su vocación de convertirse en un punto de encuentro para creadores y creadoras que narran desde su identidad, su origen y su cultura, proyectando Andalucía como puente entre territorios y miradas diversas.

Las bases y toda la información para participar están disponibles en la plataforma Festhome, a través del siguiente enlace: https://filmmakers.festhome.com/f/con-acento