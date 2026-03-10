El cuento de Hansel y Gretel en versión títeres este fin de semana en Jerez

Los títeres regresan este próximo fin de semana a Jerez de la Frontera gracias a la representación de una versión del popular cuento de Hansel y Gretel en el teatro de La Gotera de Lazotea (Calle Caballeros, 36).

La compañía Atrapante Teatro será la encargada de poner en escena este popular cuento de hadas alemán recogido por los hermanos Grimm y publicado en 1812.

Será este domingo 15 de marzo a partir de las 12:30 horas.

El precio de las entradas asciende a siete euros y se pueden hacer reservas en los número de teléfono 614 330 883 y 636 960 019.

Sinopsis de Hansel y Gretel

Hansel y Gretel son los hijos de una familia pobre. Cuando salen de casa en busca de comida se pierden en el bosque. Desesperados por regresar encuentran una casa. ¡Vaya! ¡Es una casita hecha de chocolate y golosinas! Pero allí dentro nada es lo que parece, ni su anciana dueña es tan amable como aparenta, ni los niños tan ingenuos.

Se cuenta con humor las aventuras y desventuras de los hermanos Hansel y Gretel que, unidos con empeño e ingenio, logran superar los problemas que se les presentan. Siempre bajo la atenta complicidad del público infantil que interviene y les avisa cuando las cosas se ponen feas.