Festival de Magia de Jerez 2025: galas de primer nivel, un concurso nacional y un reconocimiento histórico a Juan Tamariz

La ciudad de Jerez de la Frontera volverá a convertirse en capital del ilusionismo con la celebración de la 6ª edición del Festival de Magia de Jerez (FEMAJE). El evento tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2025 en dos espacios emblemáticos: el Teatro Sala Compañía y Damajuana.

Este encuentro único reunirá a magos profesionales de toda España, aficionados y público general en un ambiente cargado de ilusión, espectáculos y convivencia mágica.

Dos experiencias: público mago y público general

El festival está diseñado para ofrecer dos formas de participación:

-Público mago : acceso completo a todas las actividades del festival, incluyendo galas, conferencias, feria mágica y encuentros de convivencia.

-Público general : acceso a los espectáculos programados en el Teatro Sala Compañía (5 y 6 de septiembre, 21:00 h) y al Concurso Nacional de Magia en Damajuana (6 de septiembre, 16:00 a 20:00 h, entrada libre).

Agenda

La Gala de Magia se celebrará en la Sala Compañía el viernes 5 de septiembre, a partir de las 21 horas. El evento contará con la presencia de los artistas Francis Zafrilla y Martilda y con la presentación de Bernabé. El sábado 6 de septiembre, será el turno de los artistas Manu Vera y Jessica Guloomal, con la presentación de Shenodini.

Cartel de la nueva edición del Festival de Magia de Jerez.

Por otra parte, el sábado 6 de septiembre, de 16 a 20 horas, Damajuana será el escenario del gran Concurso Nacional de Magia , en el que jóvenes talentos y magos consolidados mostrarán sus mejores números ante público y jurado.

Un espectáculo gratuito y abierto al público, donde los artistas “lucharán” por hacerse con el Premio FEMAJE 2025.

Gran reconocimiento a Juan Tamariz

El VI Festival de Magia de Jerez rendirá homenaje a una de las figuras más grandes de la historia de la magia: el maestro Juan Tamariz. La organización otorgará el galardón 'La Venencia Mágica 2025' , símbolo de la unión entre Jerez y la magia.

Por motivos personales, el propio Tamariz no podrá acudir, pero el evento contará con la presencia de su hija Ana Tamariz, directora de la reconocida Escuela de Magia de Madrid, que recogerá el reconocimiento en su nombre.

Las entradas para las galas y el festival ya están disponibles en la web oficial: www.festivalmagiajerez.com. Con el código promocional FEMAJE25 , cada entrada contará con un descuento directo de 2 euros .

Además, durante las galas en el Teatro Sala Compañía, algunos asistentes podrán llevarse regalos especiales gracias a los patrocinadores del festival. Se realizarán sorteos en vivo y en directo en cada función, lo que garantiza "emoción añadida y muchas sorpresas para los afortunados".

Con galas de primer nivel, un concurso nacional, espacios de encuentro y un reconocimiento histórico a Juan Tamariz, el Festival de Magia de Jerez consolida, sin duda, su posición como uno de los eventos mágicos más importantes del panorama nacional.