La ‘Fiesta del Árbol’ en Jerez cumple 128 años y comenzará en la Laguna de Torrox

‘La Fiesta del Árbol’ comenzará el próximo sábado, 7 de marzo, para prolongarse hasta el viernes, 13 de marzo, y conmemorará los 128 años de su historia con actividades que están diseñadas para toda la familia y que han sido impulsadas por la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, que dirige Jaime Espinar.

Esta edición se perfila como especial no sólo por esta efemérides sino porque su desarrollo estará principalmente enfocado a la recuperación de los casi 200 ejemplares que se perdieron a consecuencia de los últimos temporales, “siendo el punto de partida para la campaña anual de plantación de árboles”, ha afirmado el teniente de alcaldesa.

En este sentido, se pretende recuperar la masa arbórea que se ha perdido debido a las inclemencias meteorológicas en determinadas zonas de la ciudad que se han visto afectadas y se llevarán a cabo plantaciones en los centros escolares.

Para conmemorar los 128 años en los que la ciudad ha mostrado su sensibilidad hacia las zonas verdes y su preocupación por proteger el medio ambiente, se ha organizado un programa que incluye rutas de las especies, plantaciones participativas y actividades educativas y divulgativas.

En esta línea, El ‘Día del Árbol’ se iniciará el próximo sábado con una plantación participativa en familia de unos 40 ejemplares en la Laguna de Torrox, a partir de las 10,30 horas.

Actividades durante la próxima semana

Dentro de la programación, presentada por el teniente de alcaldesa Jaime Espinar, también destaca la presentación del proyecto ‘Aula Ambiental de El Retiro’ con el que se quiere recuperar una parte, actualmente sin uso, como espacio dedicado a la educación ambiental. Esta cita está prevista para el lunes, 9 de marzo, a las 17 horas.

Además, se plantea la plantación de un cedro como símbolo de renovación del compromiso con el legado de Luis Isasi a la ciudad, quien en 1902 donó al Ayuntamiento esta zona para que fuera un espacio público y verde y fue una figura precursora de la celebración del ‘Día del Árbol’ en Jerez. Este acto será el martes, 10 de marzo, a las 11 horas en el parque de El Retiro.

Por otro lado, para el día 11 está programada, a las 11,30 horas, en El Retiro, una plantación intergeneracional en la que participarán alumnos de centros escolares cercanos junto a personas mayores de distintos centros de la ciudad. Juntos llevarán a cabo una plantación de varios árboles en este parque como espacio de convivencia intergeneracional y ejemplo de la herencia natural que una generación deja a otra.

La presentación de la exposición ‘El Árbol en la ciudad’, será el jueves 12, a las 12,30 horas, y la ruta por el ‘Recreo de Las Cadenas’ también tendrá lugar el 12 de marzo, pero a las 17 horas. La visita al ‘Museo de los Relojes’ y jardines de ‘La Atalaya’ está contemplada para el viernes, 13 de marzo, a las 11,30 horas. Ambas visitas cuenta con aforo limitado por orden de inscripción y las personas interesadas deben dirigirse al correo educaciónambiental@aytojerez.es.

Por último, Jaime Espinar ha realizado un llamamiento a la participación con el objetivo de que el mayor número de personas formen parte de esta iniciativas que se articulan desde el Ayuntamiento para favorecer el entorno natural en espacios urbanos, una herramienta que combate los efectos del calor, contribuye a la estética de las ciudades y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.