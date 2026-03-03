Termina la campaña de recogida de naranjas agrias en Jerez con un total de 760 toneladas

La campaña de recogida de naranjas agrias del arbolado de Jerez ha finalizado. El Ayuntamiento, que la pone en marcha anualmente, a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos y de la concesionaria de Parques y Jardines, OHL-Ingesan, la dio por concluida el pasado día 25 de febrero, mucho antes de lo habitual, a pesar del tren de borrascas que ha afectado a Jerez y de las complicaciones que ha supuesto el tiempo adverso para las labores de recolección. El balance de esta campaña ha sido muy positivo con un total de 760 toneladas de naranjas recogidas.

La primera fase de retirada de estos frutos del arbolado de la vía pública comenzó el 10 de noviembre en la zona centro de la ciudad, con el fin de facilitar la visibilidad de la cabalgata de los Reyes Magos y evitar que las naranjas caídas pudieran ser un elemento resbaladizo en el acerado y la calzada. Esta primera fase de recolección acabó el 3 de diciembre con un total de 50.900 kilos de fruto retirado.

Finalizadas las fiestas navideñas, las labores de recogida de naranjas agrias se retomaron el 12 de enero hasta la finalización de esta segunda fase días atrás con un volumen de fruta recolectada de 708.155 kilogramos. En esta última fase la recogida se ha desarrollado en la zona centro y distintos barrios urbanos, así como la zona rural.

Desde el Ayuntamiento se agradece a los comerciantes, hosteleros y ciudadanía en general su colaboración para facilitar a los operarios la realización de esta retirada de naranjas, que hay que realizar por razones de seguridad, higiene y salud pública. Hay que recordar que las naranjas, si caen al suelo, pueden provocar accidentes entre los peatones, además de generar suciedad persistente en el pavimento. Por tanto, la recogida de las naranjas es una medida para impulsar la salud pública, evitando que estos frutos no aptos para el consumo, puedan pudrirse en las calles atrayendo a insectos y generando malos olores.

El naranjo amargo es una de las especies más abundante del arbolado urbano de Jerez, con unos 10.000 ejemplares y las naranjas agrias que se procesan pasan a destinarse a distintos tipos de productos relacionados con la cosmética, la alimentación animal, biogás y esencias alimentarias, entre otros.