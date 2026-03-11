Fiesta para los peques en el estreno del renovado parque infantil de la plaza del Progreso

Imagen de archivo del inicio de las obras en el parque infantil de la plaza del Progreso

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha culminado las obras de renovación del parque infantil de la plaza del Progreso, en el casco histórico de la ciudad.

Según explica el Consistorio jerezano en un comunicado, este espacio "recupera las condiciones idóneas para el disfrute de niños y niñas, y una imagen acorde a una plaza en la que las familias cuentan con una importante oferta de establecimientos comerciales y de hostelería".

Tras la culminación de unos trabajos muy demandados en los últimos años, el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes Acoje celebrarán este jueves 12 de marzo actividades infantiles a partir de las 18:00 horas de la tarde.

La plaza del Progreso celebrará el estreno de su nuevo parque infantil con actividades de pìntacara y la visita de un personaje de animación que sorprenderá a los más pequeños y con el que podrán jugar y realizarse fotografías.

Los trabajos de remodelación de este parque infantil han requerido del desmontaje de los elementos de juego antiguos y la demolición del pavimento existente.

El nuevo espacio lúdico cuenta con dos áreas diferenciadas, una zona de juego sobre superficie de caucho con columpio, tobogán y una estructura de castillo con almenas y escudo, y un espacio de juegos pintados en el suelo.

La intervención se ha completado con la reposición de arbolado.

El reacondicionamiento de esta área infantil era una demanda ciudadana histórica, para disfrute de niños y niñas en el centro de la ciudad, donde la oferta de espacios infantiles es reducida.

Con estos trabajos se ha dado respuesta a la normativa de seguridad que regula los parques infantiles, por lo que la plaza del Progreso vuelve a convertirse en un espacio de encuentro cómodo y seguro para las familias, donde padres y madres pueden disfrutar de las diferentes terrazas, sin perder de vista a sus hijos.