Tu fiesta es mi infierno

Lara se niega a salir a la calle durante las Navidades. Cuando llegan estas Fiestas, la familia de la pequeña se tiene que marchar al campo para huir así del ruido incontrolado de los petardos.

La celebración con cohetes, petardos, tracas o pirotecnia en general, de ciertas fechas destacadas como Halloween o las Navidades, que ya están aquí, convierte en un infierno lo que para algunos es una fiesta.

Este material, de uso tan popular y normalizado, genera en personas y animales grandes molestias, es causa directa de enfermedades e, incluso, de muerte. Niños, personas con autismo o epilepsia sufren un gran estrés por estas explosiones, e incluso tienen que ser hospitalizados.

Desde la Asociación Autismo Cádiz-Jerez, Beatriz Mota apunta que con respecto al ruido, "lo que afecta sobre todo es la imprevisibilidad, es decir, si llevas a una persona a ver fuegos artificiales puede ir preparada y no pasarlo tan mal, que si vas por la calle y de repente tiran un petardo que no se espera. Este tipo de pirotecnia poco controlada, por la calle, que usa cualquiera es lo más perjudicial, por un lado por el tema de la hipersensibilidad y por otro, porque no es algo esperado por ellos". Un factor sorpresa que hace que el miedo o la sensación sea mayor. "Algo que puede provocar ansiedad seguro, conductas desafiantes, que la persona escape, agresiones a otros, autolesiones, aumento de conductas repetitivas, fobias a salir en periodos determinados... Es, en definitiva, la dificultad de sentirse incluidos en estas Fiestas a causa de la pirotecnia".

Desde la Asociación creen que este tipo de pirotecnia "está al alcance de todos. Los puedes comprar y tirarlos en el patio de tu casa. Y lo peor es que está muy de moda. Lo que sí está controlado es lo que la Administración puede controlar, como los fuegos artificiales o aquella pirotecnia menos ruidosa. Pero la que más daño hace es la de calle. Hay todavía muy poca sensibilización. No es que queramos eliminar la pirotecnia, pero que su uso esté controlado en determinados espacios con el acceso correspondiente".

Hay que destacar que el uso incontrolado de petardos y cohetes provoca que cada año niños y adultos acudan a urgencias para ser atendidos por mutilaciones, fracturas y luxaciones, heridas, lesiones oculares con perforación y penetración de cuerpos extraños, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de diversa consideración.

En el caso de los animales, los perros pueden sufrir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o perderse. Las aves reaccionan con taquicardias que pueden provocarles la muerte; los gatos suelen correr detrás de los explosivos por simple curiosidad pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse; para los insectos y otros animales pequeños la pirotecnia es para ellos un explosivo de gran tamaño.

Desde No Me Abandones aseguran que el uso incontrolado de petardos “es algo totalmente nocivo para los animales. Damos fe de que cuando se llama a la policía aseguran que no van a acudir porque es algo que no les corresponde. En diciembre del año pasado, una señora se rompió la pierna en una plazoleta de La Granja porque sus perritas tiraron de ella al huir de los petardos. Los padres de los niños se rieron de ella y al día siguiente los hijos volvieron a poner petardos, cuando es algo que está prohibido. Los animales entran en estado de pánico y mueren de infarto o atropellados. Una ciudad que va de cívica y progresista no puede consentir esto. No es normal. Estamos cansados de este tema y nadie nos hace caso”.

¿Qué podemos hacer? Hay que asegurarse de que los animales estén dentro de casa, disminuir el impacto del ruido con ruido blanco como un ventilador, aire acondicionado, TV o equipo de música; cerrar ventanas, persianas y puertas; trasladar a los animales a una parte más insonora de la casa, muchos animales se sentirán más cómodos en una habitación pequeña, como un baño o armario; intentar tranquilizarlos.

El Ayuntamiento de Jerez es muy claro al respecto en un bando municipal: La manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. En todo caso se deberán tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a las personas en vías y espacios públicos dentro del término municipal.

La Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, velará “por el estricto cumplimiento de este bando y denuncie todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto”. En este sentido, el bando especifica que “la infracción de la misma comportará la incoación del oportuno expediente sancionador y la incautación del material pirotécnico, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de ventas no autorizados.