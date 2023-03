Jerez y los orígenes del flamenco, estar en el sitio y en el momento indicados

La librería La Luna Nueva acogerá este miércoles, 8 de marzo, a las 19 horas, la presentación y lectura del libro 'Los orígenes del flamenco. Amanecer en Jerez y Los Puertos (Renacimiento, 2022), de Manuel Bernal Romero. La entrada será libre hasta completar el aforo, y habrá una dramatización por parte del actor Nicolás Montoya.

'Los orígenes del flamenco: amanecer en Jerez de la Frontera y los Puertos' se acerca a la formación del flamenco en el enclave geográfico que delimitan Jerez de la Frontera y los puertos que jalonan la bahía de Cádiz, además de otros enclaves cercanos del Bajo Guadalquivir.

Ese planteamiento no sería ninguna novedad si no fuese porque el estudio se centra fundamentalmente en el proceso de formación y de justificación de las razones, de los hechos históricos, que hacen que los diferentes colectivos en los que se fija habitualmente el punto de partida de este arte ya milenario y ahora Patrimonio de la Humanidad, estuvieran donde estaban; y cómo la interacción de unos y otros, de los últimos moriscos, de los esclavos -mayormente negros, libertos y no libertos-, junto con los gitanos, propició primero un proceso de diversión y entretenimiento, y hasta de una primitiva profesionalización, para después convertirse en un modelo de expresión que se alargaría durante varios siglos hasta desembocar a finales del siglo XVIII y principios del XIX en las bases, en el embrión, de algunos cantes y bailes de lo que ahora se tiene por flamenco.

"Sin embargo, -explica Bernal- es necesario aclarar que el estudio asume que los orígenes del flamenco no puede vincularse a ningún sitio en concreto, y que son la diversidad espacial y la multiplicación de influencias, las que una vez se han ido sedimentando, han dado lugar a su concepción actual".

Se abunda igualmente en el proceso de formación de las gitanerías, fundamentalmente de las jerezanas, como modelo de consolidación extramuros de la ciudad para unos colectivos que forzados por la realidad histórica y normativa, se ven abocados a la convivencia por un lado, pero también a la no convivencia de estos grupos marginales y de desheredados con una sociedad preburguesa dominada por las clases medias y altas, con otros gustos y con otras preferencias artísticas. La datación de sus usos y costumbres, de sus fiestas, de sus hábitos, permitirán el retrato de la tierra en la que “amanece” uno de sus caudales más ricos e influyentes del que ahora es sin duda un modelo de expresión con raíces.

Hay una muy especial atención al proceso de profesionalización del flamenco, al gran salto que pudo suponer pasar del seno familiar al profesional. Este hecho, fundamental para la concepción del preflamenco y del flamenco moderno, sí que se sitúa -a partir de diferentes testimonios- entre familias gitanas siempre afincadas en las diferentes gitanerías jerezanas o de la Bahía. "Ese salto fundamenta fue -desde el principio- muy cuestionado, tanto por las familias, los aficionados y hasta por los propios artistas, alcanzado ese planteamiento hasta al mismísimo Concurso de Cante Jondo de Granada, sin duda el otro punto de referencia para iniciar una concepción del flamenco que hasta ese momento parecía impensable, y en el que -como es bien sabido- la presencia jerezana fue notable", cuenta el autor.

Hay también una mención muy especial a los vínculos de Federico García Lorca con Jerez de la Frontera, a través de su conexión con artistas como María Seda Loreto, la Malena, y fundamentalmente con Manuel Torre, sobre el que el poeta mayormente elabora su concepción de lo flamenco y del duende. E igualmente, se ahonda en la no mención de Antonio Chacón, al que el granadino también conoció personalmente. Sobre Lorca y Jerez se incluye además un detallado estudio del conocido 'Romance de la Guardia Civil Española', en el que es Jerez el centro, datándose y señalándose los acontecimientos sobre los que se basa el poema, que no son otros que los conocidos en la historia como los 'Sucesos de la mano negra', que terminaron con las ejecuciones a garrote vil y en la plaza del Mercado de algunos de los jornaleros acusados, y frente a los que el poeta se posiciona clara y literariamente.

Incluye obviamente el libro además el recuerdo de algunos de los cantaores y cantaoras más señalados en la historia del devenir flamenco.

El profesor y escritor Manuel Bernal Romero (Sevilla, 1962) se acerca a este delicado pero atractivo tema y ello implica reflexionar no sólo sobre su localización geográfica, sino también sobre la propia definición, la etimología, el ambiente social, su generación y desarrollo posterior. Ya antes escribió sobre literatura y flamenco, como en la magnífica obra 'El flamenco y la generación del 27' (Sevilla, Renacimiento, 2018) o la más reciente 'Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco' (Ed. Verbum, 2021). En esta ocasión se centra en la manera que surge en el entorno geográfico que es Jerez de la Frontera y ese espacio “casi figurado” que son “los Puertos”, y que alcanza sin duda a la capital gaditana y a todos los enclaves de la Bahía, con una mirada especial para El Puerto de Santa María. Por eso la clave de este libro está no en las letras gordas, sino en ese subtítulo que anuncia el 'Amanecer'.