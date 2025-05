Nueva manifestación en Jerez contra los recortes de líneas en los centros públicos

Desde Flampa Jerez y desde la nueva plataforma de Ampas Activas informan que la próxima manifestación será el 9 de mayo a partir de las 18 horas, desde la plaza del Caballo hasta el Ayuntamiento. Ampas Activas se ha creado "con motivo del descontento generalizado que existe entre las familias por los últimos acontecimientos relacionados con los centros educativos públicos de nuestro municipio".

Están llamadas a participar "todas las personas que integramos la comunidad educativa de todos los centros educativos públicos de nuestro municipio y de los de nuestra provincia. Invitamos a todas las simpatizantes que comulguen con la causa de la educación pública a participar en la misma".

"Creemos que es hora de manifestar nuestro descontento e indignación tras los continuos e infundados recortes en educación pública, que no son más que los planes y objetivos premeditados de nuestra actual Administración para desmantelarla. No queremos más precariedad ni más recortes. Sí apostamos, en cambio, por una bajada de ratio real y no la media ficticia que nos quieren hacer creer", subrayan.

Piden "un apoyo masivo a esta convocatoria y por supuesto una difusión entre los miembros de la comunidad educativa. Están en juego muchos puestos de trabajo, recursos humanos y materiales, la dignidad de muchos alumnos y los planes de futuro de nuesta juventud y nuestro sistema público de Educación". Los colectivos esperan "una respuesta enérgica y positiva por parte de toda la comunidad educativa y todos los agentes y asociaciones de la sociedad civil organizada".