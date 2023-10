La flor cortada mantiene el precio en origen frente a las "subidas abusivas" en floristerías denunciadas por los consumidores

La festividad de Todos los Santos es una de las fechas señaladas para la flor cortada, o más bien era. El sector atraviesa por su peor momento en su más de medio siglo de historia, con poco más de 200 hectáreas de las más de 400 con las que contaba antes de la pandemia en la Costa Noroeste, principal comarca productora en Andalucía.

El aumento de las incineraciones, la competencia de flores de tela o plástico o simplemente la pérdida paulatina de la tradición de recordar a los seres queridos en estos días se unen a los graves problemas que arrastra el sector desde la pandemia, entre los que Luis Manuel Rivera, responsable de flor cortada de COAG Andalucía cita la guerra de Ucrania, las huelgas del transporte, el incremento de los costes de producción... y, en las últimas semanas, las borrascas Aline y Bernard que han arrasado con buena parte de la producción. Desde COAG hacen un llamamiento, en este sentido, a la población para que se consuman flores frescas y naturales y contribuya así a mantener la actividad.

En la Costa Noroeste todavía están recabando datos sobre las pérdidas ocasionadas por los vientos huracanados y las lluvias registrados este mes de octubre y que se extienden ya por unas 62 hectáreas de invernaderos dedicados a la flor cortada, con graves daños en los techos o en las estructuras.

Las flores de los invernaderos dañados por las borrascas no han han podido recolectar, por lo que hay menos producto en el mercado, aunque esta reducción de la oferta no se ha visto reflejada en el precio, que está "igual que el año pasado por estas fechas o ligeramente por encima", asegura Luis Manuel Rivera.

Los ciudadanos no perciben lo mismo en el precio de venta al público en floristerías, en el que que la Asociación Española de Consumidores denuncia "subidas abusivas" por el Día de los Difuntos a las que exige que se ponga freno.

Quizás por eso, los invernaderos de Chipiona registran en estos días un mayor afluencia de particulares, aunque Rivera señala que no es lo suficientemente significativa como para pensar en una "subida abusiva" y "generalizada" de precios en las floristerías, de la que, en todo caso, no tienen constancia.

Algunos agricultores se dedican a la venta directa, pero la inmensa mayoría vende sus flores a través de las comercializadoras, explica el responsable sectorial de COAG, quien recuerda lo ocurrido este verano con la sandía y el melón, por lo que el consumidor llegó a pagar cantidades astronómicas, pero los productores "cobraron lo mismo o poco más".

De la Costa Noroeste para toda España y Portugal

La demanda en estos días es muy variada, aunque el crisantemo es lo que más se vende, junto a paniculata, solidago, gerbera y el verde de acompañamiento, variedades que aún se pueden encontrar en los invernaderos de Chipiona, aunque casi todo está ya vendido. La Costa Noroeste y, en menor medida, el Bajo Guadalquivir, surten de flores por estas fechas a toda España y Portugal, si bien en la comarca sevillana aún se ha reducido más la producción este año por la sequía.

Tras la campaña de Todos los Santos y los Dïfuntos, el sector encara la recta final del año y la Navidad, antes de centrarse en el Día de San Valentín, el Día del Padre y la Madre, la Semana Santa, las bodas, comuniones y bautizos... En realidad, indica Rivera, "tenemos flores todo el año, pero con la subida de costes de producción y demás reveses, cada vez cuesta más y sería una pena que se perdiera un sector que crea mucho empleo".

Mäs del 90% de los invernaderos de Costa Noroeste no está asegurado, ya sea por el alto coste de los seguros, por la falta de costumbre, por malas experiencias o porque no están adaptados a este sector. "Habría que reunirse con Agroseguro para que sacara una línea específica, ya que los seguros se ajustan a las características de los invernaderos de Almería, que no tienen nada que ver con los de Chipiona o Sanlúcar dedicados a la flor, que requieren fuertes inversiones por la necesidad de calor, sombra para la producción de distintos tipos de flores.

Por este motivo, Rivera insiste en la "necesidad de ayudas de las Administraciones públicas" para hacer frente a las pérdidas de las borrascas e evitar más abandonos en el sector.