Formación en derechos sexuales y reproductivos para 30 alumnos del Grado en Enfermería del Campus de Jerez

Estudiantes del Grado en Enfermería del Campus de Jerez que asistieron a la Jornada de Formación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Países en Desarrollo,

La Universidad de Cádiz y la ONGD COOPERAND han consolidado su apuesta por la formación práctica y especializada en Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante la organización de dos jornadas formativas en los campus de Jerez y Puerto Real.

La Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OCID) ha hecho posible que COOPERAND haya impartido dos sesiones a petición del profesorado responsable de las asignaturas Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva y Redacción y Ejecución de Proyectos, con el objetivo de capacitar al alumnado en Derechos Sexuales y Reproductivos y en Gestión y Planificación de Proyectos de cooperación. Ambas actividades han contado con la presencia de la directora de la OCID, Inmaculada Antolínez, que ha acompañado institucionalmente el desarrollo de las sesiones formativas.

Las jornadas han perseguido un triple objetivo formativo y social: reforzar la visión práctica de los contenidos curriculares, trasladar al estudiantado la labor que COOPERAND desarrolla en Bolivia, y fomentar su participación en iniciativas de mayor alcance como el Curso Preparatorio para el voluntariado internacional, impulsado por la OCID junto a Banco Santander, y en las misiones de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en Bolivia con COOPERAND.

Formación en en Jerez sobre Derechos Sexuales y Reproductivos

En primer lugar, 30 estudiantes del Grado en Enfermería del Campus de Jerez han participado en la Jornada de Formación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Países en Desarrollo, donde han recibido una aproximación ética, humana y contextualizada a la salud sexual y reproductiva como derecho humano universal.

En esta formación, el alumnado ha conocido cómo las desigualdades sociales, económicas y de género limitan el acceso a la salud en contextos de desarrollo, identificando barreras como la pobreza, la discriminación por razón de género y los tabúes culturales y sociales.

Asimismo, han analizado el marco legal internacional de los derechos humanos, así como el papel del profesional sanitario como defensor activo de estos derechos, integrando una visión biopsicosocial de la salud.

La sesión ha abordado contenidos como la prevención de embarazos no deseados, el acceso a la anticoncepción, la atención ante ITS/VIH, la educación sexual basada en evidencia, el consentimiento informado y la perspectiva de género en salud.

También se han definido las competencias clave de la enfermería en cooperación internacional, remarcando la importancia de la escucha activa, la atención primaria y la adaptación cultural del mensaje sanitario.

Con esta jornada, los estudiantes han comprendido que la salud sexual y reproductiva es un indicador esencial de justicia social, reforzando valores como la empatía, el compromiso y la responsabilidad profesional con la dignidad humana.

Capacitación en planificación de proyectos mediante la Matriz de Marco Lógico

Posteriormente, 18 estudiantes del doble grado pertenecientes al Doble Grado en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales, del Campus de Puerto Real, han asistido a la Jornada de Formación sobre Nuevas Herramientas de Planificación de Proyectos, centrada en el uso de la Matriz de Marco Lógico (MML), una metodología fundamental en el diseño y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo.

Durante la sesión, el alumnado ha aprendido a ordenar y justificar una intervención de manera lógica, realista y planificada, conectando el problema, sus causas, efectos y soluciones mediante un proceso de pensamiento crítico basado en evidencia. Además, han trabajado en la definición clara de objetivos, la creación de indicadores verificables de éxito y la importancia de medir el impacto real de los proyectos.

El dominio de dicha matriz también ha supuesto un valor añadido para su futura trayectoria profesional, ya que el alumnado ha conocido que este tipo de metodologías son cada vez más demandadas por administraciones públicas, organismos internacionales y ONG para validar la viabilidad y el impacto de las intervenciones y proyectos.

Con la realización de estas dos jornadas, COOPERAND ha reafirmado su compromiso con la educación de calidad, garantizando que el alumnado no solo haya adquirido conocimientos técnicos, sino también una visión global, ética y práctica, imprescindible para actuar como profesionales con conciencia social y vocación transformadora.

La Universidad de Cádiz, a través de la OCID, ha reforzado así su papel como institución impulsora de programas de formación, sensibilización y voluntariado internacional, alentando que el estudiantado se convierta en agente activo de cambio en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.