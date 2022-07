La fórmula del éxito del pollo Broaster: “Aquí sí pensamos en el cliente”

El pollo Broaster está triunfando en Jerez. Pero este éxito, lejos de ser casual, tiene una explicación y en el propio restaurante la tienen bien clara: “Aquí sí pensamos en el cliente, otras franquicias sólo buscan maximizar beneficios y no piensan en la satisfacción del consumidor”, explica Matteo Trippolini, jefe de tienda del establecimiento con el que cuenta la marca americana en Jerez. Y es que, en Broaster, además de en la preparación única del pollo en freidoras a presión patentadas y siguiendo la exclusiva receta originaria del estado de Wisconsin, gran parte de su secreto se encuentra en ofrecer al cliente lo que demanda.

A diferencia de lo que ocurre en otras cadenas de comida rápida en general (y en las de pollo frito en particular), en Broaster los comensales sí pueden elegir y saber qué es lo que comen y cómo desean comerlo: “Aquí no servimos piezas de manera desordenada o misteriosa. En otros locales, pese a gozar de un gran renombre, es costumbre despiezar los pollos de una forma aleatoria, por lo que el cliente no sabe qué está comiendo realmente. En Broaster, sin embargo, damos importancia a las particulares de cada una de las piezas (pechugas, muslos, contramuslos y alitas), de modo que pueda disfrutarse de su jugosidad, su textura crujiente y, en definitiva, su sabor, de la manera adecuada”.

Esta es precisamente una de las principales propuestas de valor de la compañía, pues Trippolini asegura que los pollos “los adquirimos frescos y de proximidad a nuestro proveedor de confianza en Olvera y los despiezamos cuidadosamente con el fin de que las partes del pollo queden bien diferenciadas para el posterior rebozado; nada de crear masas con la carne o cualquier otra cosa”. De este modo, se marina durante más de 12 horas empleando harinas especiadas y se fríe a presión, consiguiendo que cada trozo quede crujiente y jugoso, logrando además una menor absorción de aceite.

Ello explica que uno de los productos más demandados sean sus alitas “grandes, crujientes y sabrosas”. Y aquí Matteo da otra clave: “¿El secreto de nuestras alitas? Pues que son alitas de verdad, enteras y con todas sus letras. Aquí incluimos las tres partes que deben componer una alita: La blanqueta, el alón y la punta, mientras que en otros lugares por el mismo precio o más sólo te ofrecen un triste alón, muchas veces congelado y pasado por la freidora. Aquí tratamos de hacer las cosas en condiciones porque somos los primeros que amamos el pollo, por eso sabemos qué demandan los clientes, cada vez más exigentes con la calidad, el servicio y también el precio adecuado”.

Es posible degustar el pollo Broaster en el restaurante Genuine Broaster Chicken, ubicado dentro del Centro Comercial Carrefour Sur Jerez. El local, junto a los cines, está abierto de lunes a domingo, aunque también realizan envíos a domicilio en todo el municipio, teniendo presencia en las diferentes aplicaciones habituales de reparto. No obstante, desde Broaster recomiendan pedir a través de su propia página web, www.broasterjerez.es, en la cual los clientes pueden disfrutar de un 15% de descuento en su primer pedido.