“El fotoperiodismo es un camino difícil pero no imposible”

-¿Cómo y cuándo se despertó en usted la afición o la vocación por el noble arte de la fotografía?

-Desde pequeño tuve claro que mi vocación se centraría en el mundo de la imagen. Nunca lo dudé. De los libros que leía siempre me centraba en las fotografías, en las ilustraciones… Me gustaba mucho el cine. Por ahí comenzó mi carrera. Finalmente puse las miras en lo que considero la esencia de la imagen: la fotografía. Para especializarme a partir de 2006, que es cuando comienza mi carrera profesional, en fotoperiodismo.

-Al mismo tiempo que la sociedad se encerró en sus domicilios y aparentemente el tiempo se detuvo -frenó en seco-, no pocos fotógrafos profesionales saltaron a la calle para testimoniar la realidad exterior de la pandemia. Entre estos fotorreporteros se encontraba usted. ¿Cómo surge la idea de fundar Covid Photo Diaries?

-La idea fue de mi compañero Manu Brabo (Pulitzer). El mismo día que el Gobierno de España anuncia el comienzo del estado de alarma recibo una llamada y me ofrece participar en la iniciativa. Por supuesto, acepté.

-Ha expuesto en diferentes países europeos -Reino Unido, Alemania, Francia…-. Asimismo en Rusia, en Estados Unidos… Ha sido merecedor además de premios tan prestigiosos como los British Journalism Awards 2019 o, entre otros numerosos, los Unesco Humanity Photo Award, el primer premio de Fotoperiodismo del Ayuntamiento de Siero… Su trayectoria profesional está alcanzando un nivel de altos vuelos...

-Sólo soy un fotoperiodista más que se está buscando la vida en una industria cada vez más difícil.

-¿En la Era Digital el fotoperiodista ha adquirido un papel ya fundamental -protagónico y no complementario- según el renovado periodismo del siglo XXI?

-Creo que a día de hoy se sigue más al fotoperiodista, o al periodista, que al medio en el que firma. Aunque el fotoperiodismo está muy maltratado en medios, especialmente en España.

- Suele decirse que un fotógrafo es un retratista de almas. ¿Está de acuerdo con dicha aseveración?

-No sé si estoy de acuerdo o no con la definición de retratista de almas. En el caso del fotoperiodista se basa en transmitir de manera fidedigna cuantoestá ocurriendo. Digo de manera fidedigna y no objetiva, claro, porque una vez que estamos tomando imágenes de una situación ya procedemos a poner nuestro granito de arena. Nuestra forma subjetiva. Por tanto la objetividad completa no existe pero sí intentamos, como fotoperiodistas, retratar la realidad desde el punto de vista personal de cada uno.

-¿Un buen fotógrafo debe ver más allá de lo puramente visible?

- No es lo mismo ser fotógrafo que fotoperiodista, aunque la herramienta y el soporte sean el mismo para ambos. El fotoperiodista se rige por la veracidad, la ética profesional y el código deontológico del periodismo: documentar fidedignamente lo que ocurre. Algo que no siempre sucede.

- ¿Qué consejos daría a jóvenes que comienzan en el mundo de la fotografía?

-Sé que es difícil cuando eres joven pero lo ideal es que tuvieran claro en qué aspectos de la fotografía se quieren centrar: fotografía comercial, fotoperiodismo, fotografía científica… la fotografía en sí no es una: son muchas. También está la fotografía artística. Lo ideal es que, a pesar de la juventud de quienes comienzan, se tenga claro qué camino van a tomar. En el caso del fotoperiodismo es un camino difícil pero no imposible.