“El fracaso es arma que se clava y nos hace expulsar sentimientos”

¿Cuántos años dedicado a la creación poética?

Empecé a escribir mis primeros poemas en 1979, y entonces publiqué mi primera obra poética: ‘La clara luz’.

¿La poesía es descubrir una realidad más allá de la puramente visible?

La poesía es la cal de nuestros huesos, la poesía se desnuda en cualquier momento y hay que vestirla para darle cuerpo y alma.

¿En la poesía es más importante el sustantivo o el adjetivo?

El sustantivo determina la realidad y el adjetivo es para darle mayor fuerza calificativa a cualquier obra o persona. Yo me inclino por ambos.

¿Se escribe mejor en experiencias de fracaso?

El fracaso siempre es arma que se nos clava y nos hace expulsar los sentimientos. El fracaso necesita de nuestra expresión más íntima. Una expresión que siempre, en estos casos, habla de los sentimientos. Si no hay sentimientos, no habría poesía ni narrativa.

¿Por qué la escritura es un ejercicio que favorece la salud?

Depende, unas veces es saludable porque descarga un estado emocional, y otras veces te hiere por cualquier causa o motivo personal o social. Es saludable si estamos familiarizados con el ejercicio de la escritura. Y, sobre todo, si somos sinceros con nosotros mismos cuando escribimos.

¿Existe mejor confesionario interior que enfrentarse a un folio en blanco?

El folio es mudo y sordo y tienes que expresarle todo aquello que te duele y te haga feliz. Si lo haces, es una buena confesión. De hecho, es una confesión llena de franqueza.

¿Cuándo nace en usted la vocación por la literatura?

Mi poesía nació en 1979, con mi primera obra “La clara luz” , presentada por Pepe Marín y prólogo de Antonio Gallardo Molina. Portada de José Ramón Fernández Lira. Ellos pusieron mi primer novillo literario en suerte.

Háblenos de cada uno de los libros que tiene publicados…

En mi obra ‘La clara luz’ arrojé todos los sentimientos de mi vida y los puse en libertad sin saber el hierro que me podía herir para siempre. Entonces, sí, me hice poeta. ‘Alas del pensamiento’ me dio alas para seguir escribiendo con más entereza y más ilusión. Creo que esta obra me marcó en lo personal y remarcó mi acento poético. ‘Barro y poesía’ es una obra poética y dos relatos cortos: ‘El Cristo y Juanillo’ y ‘El perro de mi vecino’, dedicada a un perro maltratado, y la del Cristo es un relato sobre la idiosincrasia del barrio de San Miguel y la Plazuela.

Y ‘Un suspiro en el aire’…

‘Un suspiro en el aire’ es igualmente poesía afilada, pero también el amor juega un papel importante, y en cada suspiro va enmarcado un poema, que algunos nos hace suspirar, cuyo título poético es el mismo de una columna mía de Diario de Jerez de los años 1989 y 1990. También hice con la productora Intercable Jerez TV en 1992. ‘Tierra que no calla’, cuyo guion y locución corrió a mi cargo y fue proyectado en algunas ciudades españolas, en Sudamérica, en Estados Unidos, donde doblaron mi voz. En este documental juega un papel importante las bodegas, la Feria del Caballo en todas sus perspectivas, la Semana Santa, el cante flamenco, tomas de la ciudad y caballos. También compuse letras de pasodobles y baladas, con el compositor Francisco García Tejero, que se cantaron el Florida Park, Madrid, en 1992.

¿Cuáles son sus autores de cabecera?

Federico García Lorca, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández.

Díganos libros cuya lectura recomendaría para este verano…

‘Cien años de Soledad’, de Gabriel García Márquez, ‘La colmena’ de Camilo José Cela, ‘La bodega’, de Vicente Blasco Ibáñez y ‘Rimas y leyendas’ de Gustavo Adolfo Bécquer. Son autores que deben conocer nuestros jóvenes. Escritores que debemos leer y releer siempre.

¿Cuál es su relación con la música?

Empecé a escribir letras porque el Maestro García Tejero me pidió que hiciese letras para adaptarlas a su música. Ultimamente he compuesto quince boleros con la música de Pepe Roja y Domingo Díaz.

Díganos un verso preferido de su producción poética…

Tres: “Dedico mi arte a los que todavía/ no han podido fraguar el suyo/en el continuo fuego de la vida”.