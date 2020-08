El francés de San Miguel

Para acompañar estos y otros platos de su nueva carta, vinos de la Tierra de Cádiz, de toda España y, por supuesto, una selección de vinos franceses, pues Bouët es experto y elaborador de vinos titulado en su país. Este enamorado de la gastronomía y de Jerez tiene claro que “este es el mejor lugar del mundo para vivir y hacer lo que más me gusta, que es cocinar”.

La mano privilegiada de Andre Bouët en la cocina también se deja ver en los postres. Para este ‘nuevo comienzo’ recomienda un ‘crumble’ de manzanas salteadas, canela, azúcar y miel con helado de vainilla que gusta incluso a quienes no toman postre.

Tampoco se puede dejar de probar el bacalao (pescado que domina de mil maneras) con mantequilla blanca y choucrut. Y una de sus novedades para la temporada que empieza este primero de septiembre son los ‘fish and chips del carbonero’ , en este caso a base de bacalao rebozado con tinta de calamar en la masa, de ahí su nombre, y un alioli muy personal.

Pero también lo es que desde ahora ofrecerá algo distinto , que no existe en la ciudad y que él ha aprendido durante décadas de trabajo en los fogones de su país junto a su hermano. Por ejemplo el steak tartar que probablemente sea su mayor y más aplaudida especialidad.

Enamorado del vino y los caballos

Andre Bouët conoció Jerez con apenas seis meses, de la mano de su padre, que tenía amigos en la ciudad porque pasaba temporadas en Torremolinos. Desde entonces, su vida ha sido un constante ir y venir de Francia a España. Su primer restaurante lo montó en Nantes en 1984 y no fue hasta 2010 cuando se vino a vivir definitivamente a España. Tiene su residencia en Arcos y todos los días viene a Jerez a abrir su restaurante en un barrio tan señero como el de San Miguel, donde “el francés” es conocido y también querido. Sus pasiones son los vinos y los caballos (ha practicado la cría y la equitación muchos años), así que no ha podido encontrar una ciudad mejor para trabajar. Eso, unido a una tierra que da unas materia primas de gran calidad para cualquier cocinero. Pero, a su juicio, eso no lo es todo: “Un producto, tanto si es caro como si es barato, depende del trato que tú le des”.