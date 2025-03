Frío, calor, azul, azul... en 'ArteaDiario'

Frío y calor. Pero sobre todo, azul. El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' acogerá este viernes, 21 de marzo, a las 19,30 horas, la inauguración de la exposición 'Latitudes' de Borja Cantos, que se podrá visitar lunes, miércoles, jueves y viernes, de 18 a 20 horas; y los martes, de 11 a 13 horas.

Una impactante muestra en la que el artista jerezano exhibe obras protagonizadas, en su mayoría, por el hielo, "a mi manera, recreando la Antártida. Me gustan los efectos del nublado, la condensación del vapor de agua que por mi formación me interesan. Y me gustan muchos los azules, los grises... Me gustan. Me resulta atractivo además el reto de recrear estos paisajes, los glaciares".

También se exhiben las playas de El Puerto, que el autor recorre con sus paseos. "Es lo contrario, digamos, es lo cálido, que se enfrenta aquí con el frío de la Antártida", añade.

Borja Cantos (Jerez, 1981) ha dibujado desde niño, aunque a pintar empezó más tarde. Una afición natural, que no le gusta mostrar, "pero pensaba que ya había llegado el momento". Licenciado en Derecho, Geografía y Antropología, su formación en bellas artes es autodidacta. Se muestra "encantado de exponer en esta sala. La ayuda de Bernardo (Palomo, comisario de la sala es fundamental para los artistas". Es su primera individual en 'ArteaDiario' y espera que "el tiempo dé una tregua para la inauguración y que guste esta muestra, que es fruto de muchas horas de dedicación".

Para el crítico de arte Bernardo Palomo, "la pintura de Borja Cantos es el testimonio claro de lo que se realiza con absoluta pasión. En su obra todo está sujeto a la suprema realidad del proceso creativo; ese es su dominio natural, el ejercicio sistemático de búsqueda; pintar, pintar y pintar para conseguir ese estamento definidor que materializa la verdad del arte por el arte. En su trabajo hay pintura sin más; es decir, lo que el artista produce con satisfacción propia para que los espectadores asuman una realidad que él hace de verdad".

"Es -añade- pintor de paisaje; unos paisajes conformados por una mirada cercana a las playas del entorno o un paisaje presentido en horizontes lejanos que el artista acerca en un sabio juego de perspectivas emocionales. En ambos casos, su pintura se asienta en una realidad muy bien conformada artísticamente; sin desvaríos ni excesivos brindis innecesarios. Es pintura que atrapa la mirada y la convence por su rigor en el fondo y en la forma. Estamos ante un pintor serio, que domina el difícil registro creativo, que desarrolla entusiastamente los parámetros adecuados del ejercicio pictórico y nos hace adentrarnos por un paisaje donde todo está bien medido y conformado para que sintonice, con precisión, con un ejercicio artístico que descubre a un artista sin reveses".